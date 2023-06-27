【韩网热帖】历代偶像里的演技One Top，大家觉得是不是?

大家觉得呢？

原PO主觉得任时完是历代偶像里的演技顶级！长相完全是狗狗相，却可以消化各种不同的角色。

韩国网友评论：

1. 演戏的偶像有很多，不敢贸然说是one top，但绝对是第一梯队

2. 我认为是one top，长相也完全是我的style~

3. 任时完在30代同龄演员里都能排进前几

4. 任时完和都敬秀真的很会演戏

5. 好想看任时完和都敬秀出演同一部作品啊 ᅲᅲhh好喜欢清纯明亮的人！

6. 看到标题第一个想到任时完

7. 第一个想到尹启相，我是不是老了......

8. 我第一个想到是徐玄振，但任时完也很棒！不过我还是认为one top是徐玄振

9. 明明长得很善良却能完美演出邪恶模样的神奇演员

10. 看了《紧急迫降》他和机场职员对话的片段，真的好像反社会人格... 一点都看不到任时完平时的形象

11. 不要再演反社会类型的角色了，连这张照片都让人害怕

12. 履历无人超远... 我个人也很喜欢的演员。 比起偶像，本身就是演员的感觉更强。 演技方面从未令人失望的演员。

13. 虽然不知是否one top，但演技从未让人感觉别扭或反感

14. 如果限定男演员的话确实是one top。 《他人即地狱》真的有震惊到...

出处：https://www.instiz.net/pt/7399883

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