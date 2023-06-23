不想丢粉又想谈恋爱吗？明星绯闻曝光后回应方式引韩网友不满：

明星们对恋情曝光后模棱俩可的态度令韩国网民们很反感。

日前，韩流男星朴叙俊被爆与美女YouTube博主Xooos恋爱一年多，绯闻曝光后双方经纪公司仅以「是艺人私生活，无法确认」回应粉丝。 而朴叙俊在一天之后的电影《水泥乌托邦》发布会上被记者问及恋情，他并未直接回应，反称：「因为有拍摄工作，后来才知道这件事情，第一个想法就是原来我受到了那么多的关注，被关注是一件值得感恩的事情。 对我来说公开私生活是一件非常让我有负担的事情，因为是私事，我也不想多说什么。 而且今天是电影发布会，希望大家多多关注电影。」 先是经纪公司，接著是朴叙俊本人，这类既不否认也不承认的模棱两可的声明直接引发粉丝和网民的不满，吐槽「最近这种回应态度是流行吗？」



朴叙俊的至亲死党防弹少年团V在这之前数次传出与BLACKPINK Jennie在交往，即使两人被清晰地拍到在巴黎街头牵手约会，也依旧以沉默回应。 这类对恋爱绯闻不管不问的态度似乎在明星之间流行起来，有韩国网友直接在网路上留言抨击。



파리에서 손잡고 걷고 있는 뷔와 제니 pic.twitter.com/rpwApkLy3Y — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) May 18, 2023

网友表示：「在我看来他们就是不想粉丝跑了，却又想谈恋爱。 要么就痛快承认大方交往，要么就不要被发现，比起被发现之后无反应的对应态度，我觉得承认之后公开恋爱更好啊，每次都是我喜欢的艺人搞出这种事情，真的要疯了，又没有人要吃了你，如果真的有人因为这种事情脱粉的话，那么无论发生什么事情他都离开你的。 比起绯闻曝光、无条件承认，那种毫不在意他人想法，厚脸皮继续活动的人更让人恶心，难道还打算结完婚再告诉大家吗？」



该网友的言论立即获得了广大其他网民的认可，大家纷纷留言赞同：「作为公众人物，私生活被曝光也是他们需要承担的事情啊，因为他们本身就是靠著民众的关注和支持才拥有了那么多的金钱和名誉，现在才说什么私生活，小心思藏不住了」、「不想公开你们就别被发现啊」、「 看来是准备孩子上幼稚园了才打算告诉粉丝吧」。

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