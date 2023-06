不想丢粉又想谈恋爱吗？明星绯闻曝光后回应方式引韩网友不满：

明星们对恋情曝光后模棱俩可的态度令韩国网民们很反感。

日前,韩流男星朴叙俊被爆与美女YouTube博主Xooos恋爱一年多,绯闻曝光后双方经纪公司仅以「是艺人私生活,无法确认」回应粉丝。 而朴叙俊在一天之后的电影《水泥乌托邦》发布会上被记者问及恋情,他并未直接回应,反称:「因为有拍摄工作,后来才知道这件事情,第一个想法就是原来我受到了那么多的关注,被关注是一件值得感恩的事情。 对我来说公开私生活是一件非常让我有负担的事情,因为是私事,我也不想多说什么。 而且今天是电影发布会,希望大家多多关注电影。」 先是经纪公司,接著是朴叙俊本人,这类既不否认也不承认的模棱两可的声明直接引发粉丝和网民的不满,吐槽「最近这种回应态度是流行吗?」



#xooos, who has recently sparked romance rumors with #ParkSeoJun, had previously spoken about marriage, which now resurfaced. #수스 #박서준



https://t.co/lWSAvvCdP3 pic.twitter.com/NT2N06uGHM