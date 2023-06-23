少女时代秀英cover了NewJeans、fromis_9、LE SSERAFIM热门歌曲：「灵活的秀发又在认真工作了！」

Wuli 秀英欧逆为自己主持的HYBE女团选秀节目《R U Next?》宣传的模样，真的是又美又帅气～！（完美展现女团大前辈游刃有余的姿态）

HYBE与JTBC联合推出的全新女团选秀节目《R U Next?》开播在即，主持人秀英（少女时代成员）则公开了cover后辈歌曲的影片，果然女团界大前辈的实力依旧完美，立刻引来网友们的热烈回响。



秀英在个人IG上公开了cover女团NewJeans、fromis_9、LE SSERAFIM的三首热门歌曲，分别是〈Attention〉、〈DM〉、〈FEARLESS〉，不仅动作到位、表情管理与变化更是一流水准，展现了女团大前辈的坚强实力，当然～秀英的秀发也是关注点之一！XD

选秀节目《R U Next?》即将在6月30日开播，邀请到的导师有（下图左至右）：李贤、《Street Woman Fighter》舞蹈老师Aiki、Kara朴奎利、主持人少女时代秀英、2AM赵权、Wanna One出身金在焕等人，主题曲则由miss A出身的秀智演唱，阵容相当华丽。



▼节目预告：



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