SM前进行「卡车示威」的粉丝要求：「不要贬低太妍」，更提到台北场演唱会：「12万人实名制同时抢1万张票，预测需求失败」

昨晚（21日）清票，从晚上八点清到晚上十点，小编还是没买到票…

太妍於本月（6月）3日起以韩国首尔为起点，举行《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》巡回演唱会。10日抵香港，本周六（24日）则将唱进台北小巨蛋。各地粉丝都相当关注。

[SM 트럭 시위]

십몇년 참아왔더니 더 심해지는 에스엠! 소속사가 아티스트 커리어 깎는 일 좀 하지마세요! 1.0부터 3.0까지 회사와 함께해 온 태연인데 왜 0.0의 대우를 받아야 하나요?#에셈_태연_차별대우_그만해#SM_STOP_DISCRIMINATING_TAEYEON@TAEYEONsmtown @SMTOWNGLOBAL@GirlsGeneration pic.twitter.com/2Ems5ujbWc — Baidu Kimtaeyeon Bar (@kimtaeyeonbar) June 22, 2023

而今天（22日），太妍的中国粉丝后援会「百度金太妍吧」於SM娱乐外进行「卡车示威」，引发讨论。文字内容提及：

-实名制有12万人同时抢票，1万人规模1场结束（台北）；Spotify 40万名听众，5千人规模1场结束（雅加达）。每场巡演的需求都预测失败。[SM！请停止贬低太妍！]

-别人都有巡演日程海报，自制影片9个月就发2个。官方SNS经营无能、缺少宣传，到底有没有负责太妍的工作人员？[SM！请公平对待太妍！]

-就连看不清舞台的座位都售罄了，香港演唱会有九千人（X）一万一千人（O），不要砍观众人数，请发布正确消息。[SM！请停止贬低太妍！]

-预售时间短、专辑版本少。没有特典、专辑不发货。《INVU》才发行两个月被公司强行弄成绝版专辑。[SM！请公平对待太妍！]

-[太妍陪公司从1.0走到3.0，为什么只得到0.0的待遇？]

-[立刻扩大雅加达演唱会的场地规模！不要缩小剩下的巡演规模！]

说到台北场，3年前，太妍原本预计於新庄体育馆举行《TAEYEON Concert – The UNSEEN》演唱会，无奈疫情升温、只能取消。3年后，场地换到可以容纳一万人的台北小巨蛋，相关贴文公开后马上获得许多赞数与转发。

虽然演唱会档期和规模有官方自己的考量，但说真的，一万人一场真的不够啊…小编从正式售票、清票，到昨天的晚上八点和晚上十点这样抢下来，依然失败告终…有钱也看不到！（哭）可以进场的粉丝们真的太幸运、太幸福，一定要好好享受啊～

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