EXO KAI入伍前「剃头花絮」公开！队长SUHO也来帮忙：「哇～真的是栗子耶」

KAI摸摸自己的小平头好可爱～

EXO KAI於上月（5月）11日进入陆军训练所接受基础军事训练，并以社会服务要员（替代役）履行兵役义务。成员们聚在一起为他送行，并留下合照。

入伍前，KAI曾通过「Bubble」公开「平头自拍照」，还留言表示：「很满意，好像顽皮鬼呢。」

时隔1个多月的时间，官方公开KAI理平头的幕后花絮，原来队长SUHO也有「帮忙」！在入伍前，KAI看了《我是单身》，而可以肆无忌惮地放开吃，让他感到很开心。

为了与粉丝们制造更多回忆，KAI举办了免费的粉丝见面会，同时於线上直播，与大家约定服完兵役后，会以帅气的模样回归。下了舞台，KAI准备要来剃头了！因为是第一次剪这么短，所以KAI有些紧张。突然，队长SUHO现身，KAI表示：「既然来了，就帮我剪一下吧。」

KAI自己先剪了一刀，或许是新奇的体验，KAI有点兴奋了，笑得相当灿烂；接著由SUHO接手，他果断地下刀、剃发，让KAI直呼：「Oh my god～」完成新发型后，KAI摸摸自己的小平头，看起来就像打棒球的高中生（笑）照著镜子的他说：「我果然能驾驭这个发型」、「吃鸡蛋的时候应该会想到我吧？」

另外，EXO将於下月（7月）10日携正规七辑回归韩国歌坛，本月12日公开先行曲《Let Me In》并展开预售。这段时间，CHEN、伯贤、XIUMIN与SM娱乐达成和解、修改部分合约内容‎，将更活跃展开组合活动。

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