SM前進行「卡車示威」的粉絲要求：「不要貶低太妍」，更提到臺北場演唱會：「12萬人實名制同時搶1萬張票，預測需求失敗」

昨晚（21日）清票，從晚上八點清到晚上十點，小編還是沒買到票…

太妍於本月（6月）3日起以韓國首爾為起點，舉行《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》巡迴演唱會。10日抵香港，本週六（24日）則將唱進臺北小巨蛋。各地粉絲都相當關注。

[SM 트럭 시위]

십몇년 참아왔더니 더 심해지는 에스엠! 소속사가 아티스트 커리어 깎는 일 좀 하지마세요! 1.0부터 3.0까지 회사와 함께해 온 태연인데 왜 0.0의 대우를 받아야 하나요?#에셈_태연_차별대우_그만해#SM_STOP_DISCRIMINATING_TAEYEON@TAEYEONsmtown @SMTOWNGLOBAL@GirlsGeneration pic.twitter.com/2Ems5ujbWc — Baidu Kimtaeyeon Bar (@kimtaeyeonbar) June 22, 2023

而今天（22日），太妍的中國粉絲後援會「百度金太妍吧」於SM娛樂外進行「卡車示威」，引發討論。文字內容提及：

-實名制有12萬人同時搶票，1萬人規模1場結束（臺北）；Spotify 40萬名聽眾，5千人規模1場結束（雅加達）。每場巡演的需求都預測失敗。[SM！請停止貶低太妍！]

-別人都有巡演日程海報，自製影片9個月就發2個。官方SNS經營無能、缺少宣傳，到底有沒有負責太妍的工作人員？[SM！請公平對待太妍！]

-就連看不清舞台的座位都售罄了，香港演唱會有九千人（X）一萬一千人（O），不要砍觀眾人數，請發佈正確消息。[SM！請停止貶低太妍！]

-預售時間短、專輯版本少。沒有特典、專輯不發貨。《INVU》才發行兩個月被公司強行弄成絕版專輯。[SM！請公平對待太妍！]

-[太妍陪公司從1.0走到3.0，為什麼只得到0.0的待遇？]

-[立刻擴大雅加達演唱會的場地規模！不要縮小剩下的巡演規模！]

說到臺北場，3年前，太妍原本預計於新莊體育館舉行《TAEYEON Concert – The UNSEEN》演唱會，無奈疫情升溫、只能取消。3年後，場地換到可以容納一萬人的臺北小巨蛋，相關貼文公開後馬上獲得許多讚數與轉發。

雖然演唱會檔期和規模有官方自己的考量，但說真的，一萬人一場真的不夠啊…小編從正式售票、清票，到昨天的晚上八點和晚上十點這樣搶下來，依然失敗告終…有錢也看不到！（哭）可以進場的粉絲們真的太幸運、太幸福，一定要好好享受啊～

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