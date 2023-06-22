时隔四年的重逢！少女时代俞利来台见粉丝6月25日售票

韩国国民女团少女时代成员俞利，即将於8月6日在 TICC 台北国际会议中心举办【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】粉丝见面会，时隔四年终於要和粉丝相见了。去年少女时代15周年合体回归，带给粉丝们满满的感动与惊喜，储存已久的应援力蓄势待发，俞利这次选在8月6日来台湾和粉丝同欢，正是少时出道16周年的隔天，见面会显得更有意义了。

粉丝见面会门票将於6月25日中午12时采实名制开抢，在全台 7-11 ibon 机台及 ibon 售票网站开卖，票价为 NT$5,200 / NT$4,600 / NT$3,900，凡购票将可拿到两款限定小卡，还有机会抽到欢送、合照、签名海报、签名拍立得等福利。



俞利这几年来多方发展戏剧、综艺、主持、Youtuber，已成为亮眼的全能艺人，主演多档的戏剧，无论古装和时装戏剧都让人惊艳。出演综艺时，俞利更可以抛弃偶像包袱自然又搞笑的呈现，在韩综《韩星地带：逃脱任务》就备受好评，同年续拍第2季，记者会上询问若还要制作第3季，会想要最先找哪位班底？没想到全员都选了俞利，肯定了她的表现。现在《韩星地带：逃脱任务》公开后收到很大的反响。俞利今年也被任命文化外交公益组织《Beautiful Mind》慈善团体的公关大使，透过各种音乐活动，和世界各地的弱势群体一起实践爱与分享的团体。透过这次见面会粉丝将更了解俞利的所有面貌，还会与粉丝有亲密接触的机会，创造美好的记忆，粉丝绝对不能错过！

【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】

活动日期 ⎪ 2023年08月06日（日）

演出时间 ⎪ 18:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点 ⎪ TICC 台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

启售日期 ⎪ 2023年06月25日（日）中午 12:00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站（实名制售票）

售票网站 ⎪ https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37834

票价 ⎪ NT$5,200 / NT$4,600 / NT$3,900

主办单位 ｜ VISION SIAM COMPANY LIMITED

协办单位 ｜ O.N worldwide 오엔기획, BOX MEDIA

执行单位 ｜ 希林国际 Chillin International

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