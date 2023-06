「开启第五代序幕」ZEROBASEONE（ZB1）出道预告Film获好评，9美男「帅疯了」～

从以诞生「五代男团」为目标的选秀节目《BOYS PLANET》,脱颖而出组成的9人男团ZEROBASEONE(ZB1),深夜释出了出道预告Film《Back to ZEROBASE》,9位成员的颜值和整个画面设计质感受到粉丝、网友们称赞。

ZB1(成韩彬、金地雄、章昊、SEOK MATTHEW、金太来、RICKY、金奎彬、朴干旭、韩维辰)即将在7月10日发行专辑《YOUTH IN THE SHADE》出道,Film《Back to ZEROBASE》预告了他们将「从零诞生」。

影片展现他们享受自由、青春的模样,然而……这只是场VR之旅?不过回到现实,9名少年依然是那么享受生活,在家举行举行派对,到了汽车电影院要观赏自己的演出?纯真热血的样子表露无遗。



比起先前官方发布的形象照(简历照)‎,此支影片较受粉丝、网友欢迎,大部分都称赞起制作,不少人笑称经纪公司WAKEONE(WK1)可能把钱都砸在这里了,把每个人都拍得很好看,成员都被称赞根本「帅疯了」,内容故事性也颇有趣味与新鲜感。

▼快来看Film《Back to ZEROBASE》吧,9位花美男啊~



▼小编疯狂截图,欢迎收图!



