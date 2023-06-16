「开启第五代序幕」ZEROBASEONE（ZB1）出道预告Film获好评，9美男「帅疯了」～

从以诞生「五代男团」为目标的选秀节目《BOYS PLANET》，脱颖而出组成的9人男团ZEROBASEONE（ZB1），深夜释出了出道预告Film《Back to ZEROBASE》，9位成员的颜值和整个画面设计质感受到粉丝、网友们称赞。

ZB1（成韩彬、金地雄、章昊、SEOK MATTHEW、金太来、RICKY、金奎彬、朴干旭、韩维辰）即将在7月10日发行专辑《YOUTH IN THE SHADE》出道，Film《Back to ZEROBASE》预告了他们将「从零诞生」。

影片展现他们享受自由、青春的模样，然而……这只是场VR之旅？不过回到现实，9名少年依然是那么享受生活，在家举行举行派对，到了汽车电影院要观赏自己的演出？纯真热血的样子表露无遗。



比起先前官方发布的形象照（简历照）‎，此支影片较受粉丝、网友欢迎，大部分都称赞起制作，不少人笑称经纪公司WAKEONE（WK1）可能把钱都砸在这里了，把每个人都拍得很好看，成员都被称赞根本「帅疯了」，内容故事性也颇有趣味与新鲜感。

▼快来看Film《Back to ZEROBASE》吧，9位花美男啊～



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