「開啟第五代序幕」ZEROBASEONE（ZB1）出道預告Film獲好評，9美男「帥瘋了」～

從以誕生「五代男團」為目標的選秀節目《BOYS PLANET》，脫穎而出組成的9人男團ZEROBASEONE（ZB1），深夜釋出了出道預告Film《Back to ZEROBASE》，9位成員的顏值和整個畫面設計質感受到粉絲、網友們稱讚。

ZB1（成韓彬、金地雄、章昊、SEOK MATTHEW、金太來、RICKY、金奎彬、朴乾旭、韓維辰）即將在7月10日發行專輯《YOUTH IN THE SHADE》出道，Film《Back to ZEROBASE》預告了他們將「從零誕生」。

影片展現他們享受自由、青春的模樣，然而……這只是場VR之旅？不過回到現實，9名少年依然是那麼享受生活，在家舉行舉行派對，到了汽車電影院要觀賞自己的演出？純真熱血的樣子表露無遺。



比起先前官方發布的形象照（簡歷照）‎，此支影片較受粉絲、網友歡迎，大部分都稱讚起製作，不少人笑稱經紀公司WAKEONE（WK1）可能把錢都砸在這裡了，把每個人都拍得很好看，成員都被稱讚根本「帥瘋了」，內容故事性也頗有趣味與新鮮感。

▼快來看Film《Back to ZEROBASE》吧，9位花美男啊～



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