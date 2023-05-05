《BOYS PLANET》9人男團「ZB1」ZEROBASEONE官方形象照出爐，有人說帥有人批浪費顏值

9人男團ZEROBASEONE（簡稱ZB1）從《BOYS PLANET》選秀節目上脫穎而出並誕生，目前正馬不停蹄規劃7月回歸，團體口號、粉絲名（Zerose）皆已誕生，稍早更公開了官方形象照（簡歷照）並附上生日資訊，可惜不被所有網友認可。

▼金地雄（김지웅 KIM JI WOONG 1998.12.14）



▼章昊（장하오 ZHANG HAO 2000.07.25）



▼成韓彬（성한빈 SUNG HAN BIN 2001.06.13）



▼SEOK MATTHEW（석매튜 SEOK MATTHEW 2002.05.28）



▼金泰來（김태래 KIM TAE RAE 2002.07.14）



▼RICKY（리키 RICKY 2004.05.20）



▼金奎彬（김규빈 KIM GYU VIN 2004.08.30）



▼朴乾旭（박건욱 PARK GUN WOOK 2005.01.10）



▼韓維辰（김규빈 KIM GYU VIN 2004.08.30）



‎Theqoo網友討論，只有部分覺得很好看，例如「大家都太帥了……」、「泰來和乾旭笑起來的樣子好可愛ㅋㅋㅋㅋ」、「地雄長得好帥啊」、「成韓彬真帥……」，一大部分則是覺得服裝與修圖浪費了成員們的顏值，「給維辰穿了什麼ㅋㅋ暈」、「維辰的衣服像培根洋芋片」、「為什麼這麼暗」、「服裝很可惜」、「皮膚都變成黃疸了，這個公司沒有員工嗎？」、「為什麼給帥氣的孩子們穿那種衣服啊」、「衣服和修圖怎麼回事……」、「還是老樣子啊……那佈滿灰塵的沙塵暴濾鏡呵呵」。

推特似乎還有網友覺得韓維辰的配色很「死亡」，聯想到了《魷魚遊戲》殺人機器娃娃。



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