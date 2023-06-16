惊悚灾难巨献《水泥乌托邦》李炳宪X朴叙俊X朴宝英精彩同台8月台湾震撼上映

韩国年度震撼灾难巨献《水泥乌托邦》（Concrete Utopia）集结《紧急迫降》李炳宪、《梨泰院Class》朴叙俊、《婚礼的那一天》朴宝英、《浪漫速成班》金先英、《小女子》朴持厚、《尸速列车：感染半岛》金到奫等实力派演员精彩共演，一同打造惊心动魄灾难巨作！《水泥乌托邦》故事叙述世界因大地震而化为废墟，在首尔市中心只剩下一栋公寓大厦。后来外面的人开始进入这栋公寓，试图躲避严寒。不久后，公寓原本的居民渐渐无法应对不断增加的人数，他们感到自己的生存受到威胁，便决定采取一项特殊措施……

以《万恶新世界》、《白头山：半岛浩劫》、《南山的部长们》、《紧急迫降》等作，展现惊人演技的李炳宪，这次在《水泥乌托邦》中饰演临时住户代表「英卓」一角，是在危机中以果断的决断力和行动力，不惧危险地守护公寓的重要人物。另外，透过《菜鸟警校生》、《金秘书为何那样》、《驱魔使者》、《梨泰院Class》等作，令观众印象深刻的朴叙俊，在《水泥乌托邦》中饰演一名诚实的公务员「民成」一角，为了守护家人和公寓，在面对危机时变得大胆、奋不顾身，是「英卓」的得力助手。而以《狼少年》、《Oh 我的鬼神君》、《大力女子都奉顺》、《婚礼的那一天》等作，深获观众喜爱的朴宝英，在《水泥乌托邦》中饰演朴叙俊的妻子「明华」，护理师出身的她在危急的状况中照顾受伤的人们，同时也不失己身的信念。《水泥乌托邦》是李炳宪、朴叙俊、朴宝英首度合作的电影作品，因此观众们也十分期待他们将会展现多么精彩的演技默契！







《水泥乌托邦》韩国片商於两周前在官方YouTube所公布的前导预告目前已突破206万浏览人次，是近期在韩国反应最热烈的预告片！前导海报中，可看到在一切都崩塌的城市的正中央，有一栋唯一没倒塌的公寓，搭配「除了我们的公寓以外，一切都崩塌了」这句文案，令人十分好奇在大地震后幸存的人们该如何面对接下来的惨烈情况。而在前导预告中，则可看到惊人的大地震让身处首尔市中心的朴叙俊惊慌不已，随著他在车内的惊险避难的画面，以及遍地崩塌的大楼、随处引发的大火，可看到原本令人熟悉的日常已成为地狱，逼真写实的特效也令网友惊呼不已、狂起鸡皮疙瘩，十分期待久违的灾难巨作！年度震撼灾难巨献《水泥乌托邦》2023年8月在台上映！



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