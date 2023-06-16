朱智勋再穿白袍！隔十年加盟Netflix医疗剧《重症外伤中心》，搭档《绿洲》秋英宇&《Mouse》夏英&《犯罪都市2》郑宰光

Netflix今日终於公开新剧《重症外伤中心》的主演及主创阵容，包括朱智勋、秋英宇、夏英、郑宰光、尹敬浩在内，一起来看！

《重症外伤中心》改编自由真实医生撰写的同名网路小说，故事发生在越是救治患者越是亏钱的大学医院重症外伤组，讲述曾在战争地区工作的天才外科专门医生来到这里，将有名无实的重症外伤组改造为真正救人的重症外伤中心的故事。 原著小说人气颇高，还改编成连载网漫，中文版由LINE WEBTOON刊载。



曾在Netflix另一部人气影集《尸战朝鲜》担任主演的朱智勋将出演男主角「白江赫」，是一个从不向现实妥协的天才医师，总是如推土机般一路前进、不知后退。



值得一提的是，朱智勋2013年曾主演MBC医疗剧《Medical Top Team》，这一次是时隔10年再次穿上医生白袍。 而《重症外伤中心》原著作者也曾许愿由朱智勋担任主演，确定消息一出，作者也在IG火速转发庆祝XD



在《学校2021》《绿洲》里有亮眼表现的秋英宇，将饰演刚刚开始经历外伤外科艰险工作的一般外科医师「杨载源」，也是白江赫的第一个弟子。



《梨泰院Class》尹敬浩饰演肛门外科教授「韩宥林」，因为大弟子杨载源被白江赫抢走而对他怀恨在心，格外留意他的一举一动。



曾出演《现正分手中》《Mouse》等作品、在《非常律师禹英禑》饰演落跑新娘的演员夏英，将饰演富有责任感的重症外伤组护士「千蔷薇」。



2021年凭电影《人生二好三坏》斩获青龙奖最佳新人、在《犯罪都市2》饰演忙内刑警的郑宰光，将饰演即将参加考试仍负责各种手术的麻醉科住院医师朴京元。



为《重症外伤中心》担任导演是曾与朱智勋合作电影《好朋友们》的李道允（音），负责剧本的是《猎钻缉凶》崔泰江编剧。

这是Netflix投资制作的第一部医疗主题韩剧，将展现男主如何带著强烈的使命感努力救死扶伤、追随他的组员如何成长，以及重症外伤组不顾危险奔赴现场的积极表现，力图为观众带去畅快淋漓的追剧体验。

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