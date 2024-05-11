美珠♥宋范根恋爱超明显刘在锡早察觉，听美珠讲男友是「撒娇狂」秒要求闭嘴XD
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美珠♥宋范根恋爱超明显刘在锡早察觉，听美珠讲男友是「撒娇狂」秒要求闭嘴XD

韩剧   2024年5月11日   星期六20:30   草莓  

（封面图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图、IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）

李美珠和足球员宋范根恋情上月被爆出，美珠担任班底的综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）就曾曝光恋爱新闻幕后花絮，最新则是美珠亲自谈恋情。

上月18日美珠爆恋情当天，新闻曝光前四小时美珠正要录《玩什么好呢》，一起录影的成员们通通都事先知情了，应是怕影响正式录影选择先知会他们。美珠和足球员宋范根恋爱会被察觉，是因为两人「Lovestagram」IG放闪太明显，美珠本人浑然不觉，成员们甚至还怀疑美珠和宋范根是故意透露恋情：「这肯定是策略！」这段恋爱新闻幕后花絮播出后，‎引发网友笑称「这能播吗」，觉得《玩什么好呢》创纪录播出这些内容太有意思
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

再下一周的《玩什么好呢》则播出了美珠正式认爱后的反应，刘在锡登场就调侃美珠：「该有多开心啊？」和全体成员一起恭喜美珠。刘在锡接著透露成员们其实早察觉了，理由是这三、四个月以来，美珠盯著手机的时间大增，发讯息还会不自觉露出笑容或哼歌，李伊庚也加码说：「她本来是宅女，突然去旅行了！」刘在锡：「唯独只去了一个地方，日本！」宋范根效力的球队正是日本J1联赛湘南美海（湘南比马）。
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

美珠谈述认爱后心情，透露男友宋范根反倒很安心，而两人是在朋友聚会上自然而然拉近距离的。男友有什么魅力吸引了美珠呢？美珠回答宋范根看起来很凶悍，但实际上是「撒娇狂」，话一出，刘在锡觉得太恶心听不下去：「别说了！」HAHA则说不想听但又想听，朱宇宰妙语形容「就像挖肚脐一样」，全场笑翻。
（图源：黄viu综艺平台@《玩甚么好呢》截图）

▼相关影片（中文翻译版本可往黄Viu收看，集数为EP.231、EP.232）

▼附上美珠与宋范根Lovestagram
（图源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（图源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（图源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（图源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（图源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）

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