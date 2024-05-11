美珠♥宋范根恋爱超明显刘在锡早察觉，听美珠讲男友是「撒娇狂」秒要求闭嘴XD

李美珠和足球员宋范根恋情上月被爆出，美珠担任班底的综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）就曾曝光恋爱新闻幕后花絮，最新则是美珠亲自谈恋情。

上月18日美珠爆恋情当天，新闻曝光前四小时美珠正要录《玩什么好呢》，一起录影的成员们通通都事先知情了，应是怕影响正式录影选择先知会他们。美珠和足球员宋范根恋爱会被察觉，是因为两人「Lovestagram」IG放闪太明显，美珠本人浑然不觉，成员们甚至还怀疑美珠和宋范根是故意透露恋情：「这肯定是策略！」这段恋爱新闻幕后花絮播出后，‎引发网友笑称「这能播吗」，觉得《玩什么好呢》创纪录播出这些内容太有意思。



再下一周的《玩什么好呢》则播出了美珠正式认爱后的反应，刘在锡登场就调侃美珠：「该有多开心啊？」和全体成员一起恭喜美珠。刘在锡接著透露成员们其实早察觉了，理由是这三、四个月以来，美珠盯著手机的时间大增，发讯息还会不自觉露出笑容或哼歌，李伊庚也加码说：「她本来是宅女，突然去旅行了！」刘在锡：「唯独只去了一个地方，日本！」宋范根效力的球队正是日本J1联赛湘南美海（湘南比马）。



美珠谈述认爱后心情，透露男友宋范根反倒很安心，而两人是在朋友聚会上自然而然拉近距离的。男友有什么魅力吸引了美珠呢？美珠回答宋范根看起来很凶悍，但实际上是「撒娇狂」，话一出，刘在锡觉得太恶心听不下去：「别说了！」HAHA则说不想听但又想听，朱宇宰妙语形容「就像挖肚脐一样」，全场笑翻。



▼相关影片（中文翻译版本可往黄Viu收看，集数为EP.231、EP.232）



They started filming 4.5 hours before mijoo's dating news came out and mijoo was wondering how people could tell they're dating from their ig posts when they posted separately. And yjs said how could they not tell pic.twitter.com/jIvZiXjltG — (@yeoshinmijoo) April 28, 2024

▼附上美珠与宋范根Lovestagram



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