震惊了！金在中开新公司SM娱乐竟然送来了庆祝花篮，韩网友：活久见

时间似乎可以治愈一切!

15日晚,韩国知名交流网站theqoo上出现了名为「金在中新公司开业典礼上出现SM娱乐送的花篮」的文章,引来了广大网友的讨论。根据网友分享的照片,金在中站在一个一人高的大花篮前左看右看,花篮上写上「祝发展」、「SM娱乐」的字样,看来是SM娱乐送来的花篮。 金在中还开心地拿起写有「SM娱乐」字样的横幅拍照。



LOOK at Jaejoong face how happy he is with that SM Entertainment flower for him



he WON, the world is healing

inkode world domination next@bornfreeonekiss #JAEJOONG #김재중 #J_JUN #ジェジュン #金在中 #iNKODE #인코드 pic.twitter.com/tCA7wK9ddr