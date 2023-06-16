震惊了！金在中开新公司SM娱乐竟然送来了庆祝花篮，韩网友：活久见

时间似乎可以治愈一切！

15日晚，韩国知名交流网站theqoo上出现了名为「金在中新公司开业典礼上出现SM娱乐送的花篮」的文章，引来了广大网友的讨论。根据网友分享的照片，金在中站在一个一人高的大花篮前左看右看，花篮上写上「祝发展」、「SM娱乐」的字样，看来是SM娱乐送来的花篮。 金在中还开心地拿起写有「SM娱乐」字样的横幅拍照。



前不久金在中宣布了一个重大消息，他成立了自己的所属社iNKODE，将作为首席战略官（CSO）参与新人艺人的制作。 这也是他继2010年与SM公司解约后，在演艺界的又一次创新尝试，这次就是「iNKODE」的开业典礼。 广大网友和粉丝惊讶於SM居然会送来花篮，大家留言称：「活久见（活的时间久什么事都可能见到）」、「果然时间可以治愈一切」、「可能是送给金在中合伙人的吧」、「看来双方的关系也没很坏」、「某人走后，大家都头脑清醒了吗」等。

K-POP老粉们应该还记得SM娱乐和金在中等人的纠葛，2009年东方神起成员金在中、金俊秀、朴有天因奴隶合约与酬劳分配的问题向所属公司SM娱乐提出诉讼后退团，三人选择重组团体JYJ并持续演艺事业，历经长时间的法律诉讼以及电视台封杀等各种阻碍。

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