《冬季恋歌》朴容夏逝世15周年，挚友金在中&朴珖贤赴墓园悼念

2000年代初期红遍全亚洲的韩剧《冬季恋歌》，饰演第二男主角「金翔赫」的朴容夏（1977～2010），2010年自缢震惊全亚洲，而今逝世已满15周年。

朴容夏2010年6月30日逝世，苏志燮、朴孝信、金元俊、朴珖贤、SS501金亨俊、金在中、Eru、宋再临等圈内好友百般不舍，出殡当日苏志燮泪捧捧著朴容夏遗照，金元俊、金亨俊、Eru与宋再临等人替朴容夏抬棺，场面哀戚。



朴容夏逝去这15年，好友们仍然惦记著他。朴容夏2009年曾携手好邻居协会在非洲查德创立以他的昵称命名的「Yona School」，朴容夏过世后几个月，好友金亨俊、FTISLAND李在真、宋承宪、Eru、Lyn、朴孝信、朴时妍与宋再临一同录制了「Yona School」的校歌。隔年金在中团体JYJ发行专辑，专辑同名主打歌〈In Heaven〉便是献给朴容夏，朴容夏离世前最后一通电话正是打给金在中。

*延伸阅读：

〈一曲真情悼故人：回味朴孝信、JYJ 金在中为朴容夏而唱的歌〉‎

今年6月30日逢朴容夏逝世15周年，好友金在中和朴珖贤都公开悼念了他。金在中年年都会公开悼念，今年他IG限时动态发了张蓝天和朴容夏的照片说「今天的天空和哥的微笑很搭啊」，贴文拍下朴容夏的墓则写下长长字句：

「哥，今天天气真棒！去年淅沥淅沥下雨，更伤感更想念哥，今天多亏了晴朗的天气，能笑著打招呼所以更开心了。还是不敢相信哥已离开了15周年了。虽然世界变化很快，珍贵的记忆也会随著时间流逝而变得模糊，但哥依旧在许多人心中温暖地占据位置。」

谁能忘记哥像今天天气一样温暖的微笑，还有展现的热情呢？

虽然很短暂，但我不会忘记从哥那里得到的感动温热，我也会努力生活，成为能为更多人带来温暖的人。」

朴珖贤和朴容夏之墓合照，俏皮比了手指爱心，他写：「#朴容夏 #630 #朴珖贤 总是想念我的朋友……已经15年了……过得还好吧？」

两位朴容夏至亲的发文，都让大家再忆起朴容夏生前美好的面貌，都不敢置信已过了15年之久，不变的是：大家还是很想念他。

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