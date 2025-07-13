【韩网热门】金在中公司旗下女团SAY MY NAME新加一名成员！网友：咦？喔！！！

新人女团Say My Name宣布新成员SHUIE加入，从原本7人编制转为8人组合。

所属社INCODE娱乐透过SNS表示，理解粉丝因新体制产生的各种情绪，将以更真诚的面貌守护团队色彩与默契。 Say My Name是由歌手金在中创立的INCODE推出的首支偶像团，去年10月出道，成员中包括IZ*ONE出身的仁美。 出道9个月便迎来新血，预计今夏回归。



韩国网友评论：

1. 本来想说「突然？」点进来看，结果完全能理解...

2. 哇 是演员脸耶..？

3. 因为第一张照片又点进来看一次..

4. 有点像黄正音

5. 是英雄在中（指金在中）那间公司吧？ 像是女版金在中，又帅又漂亮

6. 是真的很漂亮...

7. 真的！完全可以理解

8. 啊，原来之前是因为受伤才没能一起出道，看了照片淡妆更绝 跟原本成员的清纯概念也很搭

9. 只有我点进来前还想著「该不会很普通吧」吗

10. 看到标题还想说是什么？ 点进来发现太漂亮了，完全能理解

11. 疯了，史诗级美貌ᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 还以为是AI 真的好美

13. 本来还想说现在成员已经很多了，结果看脸就理解了

14. 粉丝可能会有点慌... 但真的太漂亮了

15. 哇 突然加进来感觉有点夸张，但又很合理

16. 哇 好久没因为脸感叹「哇」 了，超美

17. 「咦？」点进来后 「喔...」ᄏᄏᄏᄏᄏ

18. 很漂亮 但感觉不太适合这团体... 不是那种很清纯的风格吗ᅲ

19. 很漂亮 希望她能做得好，顺利融入粉丝圈

20. 不是吧... 太美了... 真的又帅又漂亮

21. 超级大美女

原文：https://theqoo.net/square/3821114761

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