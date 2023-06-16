49岁金炳哲大器晚成！10年无名期差点放弃，为维持生计做兼职

大红之后观众们才开始关注起金炳哲那默默无闻的10年。

《车贞淑医生》顺利杀青，男一号徐仁豪的扮演者金炳哲在剧中大展稳重又搞笑的演技，虽然扮演的出轨渣男，却让观众恨不起来，还获得了「可爱的垃圾」称号。最近人气暴涨的金炳哲做客了人气综艺节目《刘QUIZ》，提到了自己10年的无名期。 2001年金炳哲凭藉话剧《三姐妹》出道，2003年首次出演了电影《黄山伐》，这之后直到2016年出演《鬼怪》中的奸臣才被观众们注意到，就这样度过了10多年的无名期。



当被刘在锡问及「如何熬过那段时间」时，金炳哲极为坦荡地表示：「做过很多事情，没戏拍的时候做过短篇电影和话剧的工作，总会有事情做的，努力找一找就会发现。」 为了维持生计，金炳哲也有做过兼职，「我当过国小生课后话剧老师，后来这课也没了，因为是玩乐的课程，督导老师就把课废了。」

大器晚成的金炳哲是否想过放弃表演呢？ 他说道：「有过，去当课后老师也是打算不再演戏的，还做过舞台导演。 时间久了之后再回过去看，似乎有些东西会刻意不再去想，让我混乱的事情，比如不会赚钱，又没有结婚等等，我都不会刻意去想。」



聊天途中，金炳哲还提到了刘在锡的暖心举动，他说：「我们之前其实有见过，姜其永的婚礼上你担任了司仪，最后大合照的时候，我还在犹豫到底站在哪里比较合适，就听到你在喊我过去，让我站在你的身边。」 又一次感谢了刘在锡当时的举动。

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