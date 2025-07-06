魅惑男神金在中在台演出遇台风，担心粉丝安危〜在台上细数台湾美食「好想去夜市」徒留遗憾

7月6日傍晚金在中在台北TICC举办2025亚洲巡回演唱会《Beauty in Chaos》台北站，染著一头金发的他，再度展现魅惑摇滚魅力，并且更开心与粉丝们互动，从舞台上走进观众席中与大家握手。

金在中在重摇滚曲风中从2楼登场，他穿著简单的白色T恤搭配黑色裤子，也搭配了一副黑色皮手套，安排了暗黑风格的摇滚歌曲，让全场直接陷入魅惑气息中。他也一边缓缓走下楼梯，连续带来两首歌曲「Last Vow」与「Goal In」相当震撼的演出。他表示今日的场地相当适合大家一起Rock一起High，所以希望能与大家尽兴玩乐。



今日正好遇上了台风袭台，原本在高雄的演出都已因台风取消，金在中表示相当担心今日无法顺利演出，现在虽然可以顺利登上舞台，他却开始担心粉丝们的安危，频频问台下「你们等等要怎么回家？」也问到海外的粉丝如果飞机停飞了怎么办呢？听大家回答「多待一天」，金在中还开玩笑说「你们钱很多喔？」惹得全场大笑。还带领全场Live Band乐手们感谢所有粉丝「突破重围」来看今日的演出。



来台演出多次的金在中果然是相当熟知演出筹备细节的艺人，他表示很高兴这次能够再度来台演出，每次想要来台湾，最困难的就是要敲定演出场地，场地真的很难找，让他大叹「难道我现在就要预约明天的场地了吗？」，他还表示现在都还不能确定明年的新曲专辑是否能顺利发行，竟然需要先担心场地！？还打趣问台下粉丝「有没有人是持有场地的人呢？我直接预定！」让大家开心不已，明年应该还能看到金在中的演出。



金在中也希望能够在演唱会外有私人的一日行程，可以跟乐手们一起去夜市逛逛吃吃，他在舞台上更表示大家时常寄送好吃的台湾零食给他，让他来台也想亲身体验一下在地美食，但今日天候不佳的话，他的夜市行可能泡汤了，让他感到相当遗憾。接著他还拿著大声公，模仿市场有人在叫卖「面线」的样子，说著「我就是想体验这种！」表示本次无法体验市场，实在太可惜了。



在更换服装后金在中更直接走到观众席，直奔最高楼层的座位，让全场粉丝们陷入疯狂尖叫，他也与大家一一击掌互动，让粉丝们纷纷兴奋用手机抢拍，记录下最近距离的他。金在中虽然即将迈入40岁，不过他不断带来又唱又跳的表演，展现超强体力，他反而还不断问粉丝「你们还有体力吗？还能唱吗？」相当逗趣。



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