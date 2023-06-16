终於知道女团成员们都要疯狂减肥的原因了！生图和TV画面对比太强烈了，上镜胖10斤啊

很多人都说明星上镜胖十斤，原本还不信，但是当看到aespa宁宁的生图（意思是没有修过的图）镜头下的身材后终於相信了！

14日，宁宁参加了腾讯全新选秀节目《舞台2023》的录制，该节目也成为了她在大陆综艺节目的首秀，她穿了一身抹胸小黑裙，宛如行走的画报主人公，纤细的腰身和四肢尤为吸睛。



宁宁的生图与以往在电视上看到的她有些不同，作为aespa的老幺，脸上还留著婴儿肥，饱满的苹果肌也是不少粉丝们喜欢她、觉得她十分有魅力的一点。 看了生图才发现原来宁宁本人这么瘦啊，几乎是纸片人的程度，网友们看了之后纷纷表示：「终於知道女团成员为什么都瘦成皮包骨了」、「原来上镜胖10斤不是在说谎啊」、「天啊，她真人那么瘦，在镜头上看起来还是肉肉的」等。



宁宁为了这次的《舞台2023》还专门开通了新浪微博，这件事情传回韩国之后也引来了韩国网友的热议，很多人认为她开通微博是为回中国发展铺路，觉得这种行为就是一种背叛，更有极端网友号召以后爱豆团不要再招中国成员。 也有不少理智的网友表示「她也是中国孩子啊，为什么不能开」。

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