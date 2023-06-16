震驚了！金在中開新公司SM娛樂竟然送來了慶祝花籃，韓網友：活久見

時間似乎可以治癒一切！

15日晚，韓國知名交流網站theqoo上出現了名為「金在中新公司開業典禮上出現SM娛樂送的花籃」的文章，引來了廣大網友的討論。根據網友分享的照片，金在中站在一個一人高的大花籃前左看右看，花籃上寫上「祝發展」、「SM娛樂」的字樣，看來是SM娛樂送來的花籃。 金在中還開心地拿起寫有「SM娛樂」字樣的橫幅拍照。



前不久金在中宣佈了一個重大消息，他成立了自己的所屬社iNKODE，將作為首席戰略官（CSO）參與新人藝人的製作。 這也是他繼2010年與SM公司解約後，在演藝界的又一次創新嘗試，這次就是「iNKODE」的開業典禮。 廣大網友和粉絲驚訝於SM居然會送來花籃，大家留言稱：「活久見（活的時間久什麼事都可能見到）」、「果然時間可以治癒一切」、「可能是送給金在中合夥人的吧」、「看來雙方的關係也沒很壞」、「某人走後，大家都頭腦清醒了嗎」等。

K-POP老粉們應該還記得SM娛樂和金在中等人的糾葛，2009年東方神起成員金在中、金俊秀、朴有天因奴隸合約與酬勞分配的問題向所屬公司SM娛樂提出訴訟後退團，三人選擇重組團體JYJ並持續演藝事業，歷經長時間的法律訴訟以及電視台封殺等各種阻礙。

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