人气男团SEVENTEEN中拥有12个哥哥的极限忙内Dino，不小心在团综的镜头前说出真心话！

继上次《出差十五夜》忙内 Dino（李灿）金句：「最近被哥哥们抢走了我的积极心态和希望」之后，在团综《GOING SEVENTEEN》又不小心说出了真心话。XDD

人气男团 SEVENTEEN 释出最新一集的团体综艺节目《GOING SEVENTEEN》中，成员们推出拍摄杂志写真的特辑（主摄影师是珉奎），搭配采访引出了不少有趣的话题，其中忙内Dino的个人采访，不小心将真心话脱口而出，引发网友爆笑。

一共拥有13名成员的男团 SEVENTEEN，忙内 Dino 在粉丝圈中被称作是「极限忙内」而出名，拥有12个哥哥是优点也是缺点，有时集宠爱於一身，有时却也集苦力於一身，让许多人感触颇深。



上次完整体出演《出差十五夜》时，罗PD问Dino最近有没有物品被哥哥们抢走？Dino回覆：「哥哥们不抢实体物品的，比起物品…（哥哥们）会抢走了我的积极心态和希望」引发全场大爆笑。



▼《出差十五夜》此片段，可快转至18:26观看。



而由胜寛执掌采访，向Dino提问：「想对17岁的自己说的话是？」Dino迅速回应：「逃跑吧。」但下一秒发现不对立刻后悔，要求重新回答，但胜寛却告诉他不能重来，因为是一镜到底，究竟这句话背后的含意是什么？就让大家自行体会啦！XDDD



▼《GOING SEVENTEEN》此片段，可快转至19:47观看。



（补充：Dino在去年五月主打歌〈HOT〉时期的团体采访就被问过同样的问题，当时想了一下也是回答：「逃跑吧」让一旁的哥哥们大爆笑。）

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻