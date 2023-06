《PEAK TIME》TOP6首支回归团！「8点」DKB新辑销量翻倍涨！台湾iTunes登专榜首位

男团竞演节目《PEAK TIME》可说带动了好几个参赛团体知名度大跃升,尤其是TOP6团体,其中第四名的「8点」DKB开第一炮回归,昨(14)日携迷你六辑回归,成绩亮眼。

DKB(E-CHAN、TEO、D1、GK、熙瓒、LUNE、准序、谐利骏)新辑《I Need Love》以清凉感回归,主打歌〈I Need Love〉属House Pop类型歌曲,歌词欲传达温暖、安慰的讯息,MV释出首日,约3.5小时破百万,截至稍早24小时已破319万。



专辑与音源部分,发行首日就在韩国唱片销售统计网站Hanteo排行榜(Hanteo Chart,俗称「H榜」)占据实时专辑与音源榜首,比起上一张迷你五辑《AUTUMN》创下翻倍的销量,刷新了自身纪录。《I Need Love》首日就创下近万销售量,比起《AUTUMN》翻涨五倍,数据相当惊人。



[HT] #DKB (@DKB_BRAVE) 1st Day Sales



I Need Love ㅡ 9,073

Autumn — 1,651

REBEL — 745

Rollercoaster — 525

The dice is cast — 247

GROWTH — 242

Youth — 56

LOVE — 33 — KOREAN SALES (@koreansales_twt) June 14, 2023

在iTunes排行榜上,《I Need Love》拿下了巴西iTunes专辑第一,也闯进了美国、台湾、香港、加拿大等地区的iTunes专辑排行榜,在美国iTunes K-POP专辑排行榜位居第二。而最新消息,目前已占据台湾iTunes专辑第一,全球和欧洲区则登上第68名。



Worldwide iTunes Album Chart



68. #DKB "I Need Love" (NEW)



European iTunes Album Chart



68. #DKB "I Need Love" (NEW) — KOREAN SALES (@koreansales_twt) June 15, 2023

最后附上DKB昨日《I Need Love》Showcase表演,包括主打歌〈I Need Love〉、收录曲〈More than 100 reasons〉,以及《Peak Time》第二回合B联队曾表演过的〈BANG!〉「DKB 9人全员版」。BB们(粉丝)接下来应该都很期待在各大音放看见他们的主打歌舞台吧!



