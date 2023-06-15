BB Girls首谈Brave Girls解散到重组过程！玟莹坦言「无法理解成员」，侑廷叹「原来我差点错过她们啊」

侑廷是最后才答应重组的，她说：「啊，原来我差点错过她们啊……」QQ

13日播出的《强心脏联盟》，邀请到目前改名成BB Girls的Brave Girls，谈解散到重组的幕后故事。



Brave Girls众所皆知是在2021年因2017年的歌曲〈Rollin'〉逆行音源榜单而爆红，是知名音乐制作人勇敢兄弟成立的Brave娱乐所推出的女团。虽然一夕间爆红成为人气女团，但今年2月合约到期，遗憾没能打破七年魔咒。



队长玟莹解释一般团体都是签七年合约，在合约要到期时，他们讨论了很久是否要继续下去，最后决定解散各自发展。虽然宣布解散，但Brave Girls间隔短短2个多月就重新出发，以新名字「BB Girls」重组，这又是为什么？

恩智率先回答：「我好像给了她们一点力量。」一句「自揽功劳」的话让侑廷和裕那都忍不住笑出来XD，恩智继续解释，说自己决定单飞后去了其他公司面试，其中一家的面试官问她：「Brave Girls为什么解散？你们才刚成功，看起来满好的，太可惜了！」她才突然像被击中般点通了什么，对方接著请她带成员一起来面试，她就询问起成员意见。



其他成员裕那、玟莹和侑廷，最难被说服的是侑廷。裕那和玟莹对於团体解散都很不舍得，玟莹甚至在听到恩智和裕那提出重组意见时哭了，坦言起初「非常不想解散这个团体，无法理解成员们（想解散单飞）」，而侑廷也说出自己的卡在心魔，没有自信能继续做女团，表示自己在取得成功后，疲累感比幸福感还多。



成员们询问侑廷但没有强迫她，只是默默地等待回应，一段时间过后侑廷惊觉：「啊，原来我差点错过她们啊……既是朋友也是同事，现在是比家人更亲近的关系，即使我没有自信，但只要跟她们继续往前走的话，我觉得应该没问题……」她说她答应重组的当下，看见了其他人时隔一年的灿烂笑容，接著笑说：「反正我们四个人在一起，就算失败也要一起失败，成功也要一起成功。」



从Brave Girls到BB Girls，众人听见她们的故事后都鼓掌为她们应援，她们也表演了名曲〈Rollin'〉带动全场跳舞，气氛相当嗨。YouTube精华影片下方，观众也留言为BB Girls打气，表示很感动看见她们鼓起勇气重组，或说BB Girls还有很多才华没有展现、期待7月「夏日女王」回归。

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