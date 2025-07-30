脚踏两条船男星＋用800万韩币封口！最近宣布结婚的艺人遭波及，李章宇：「不是我，别再给我打电话了」

最近某上班族社区上传标题为「前男友经纪公司汇了800万韩币」的爆料文章，成爲热门话题。

写文章的A某表示：「前男友计划在半年内出演综艺节目，公开与新女友的结婚准备过程。但以事前慰问金的名义（让我安静点...）汇了800万韩币给我。问了是什么意思，得到的是（和新女友交往的）日期可能是和我分手之前，事实上是换乘分手、或是出轨的意思。」对前男友艺人提出「脚踏两条船」的质疑。

接著A某继续说：「经纪公司对於与我的交往时期表示表示希望不要提到他，不管我和那个人分手还是不结婚，这是我们之间的事情，原来是脚踏两条船，拒绝800万韩币不是我的自由吗？」吐露委屈的心情。A某还补充虽然不是热门演员，但30岁以上的人只要听到名字就会知道。

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因此部分网友对最近宣布结婚的艺人的推测接连不断，还流传著该男艺人名字的初声是「ㅇㅈㅇ」的传闻，即将在11月结婚的李章宇也受到误会。对此，李章宇立即通过 IG 限时动态进行解释：「ㅇㅈㅇ不是我！别再给我打电话了，正在工作。」



而李章宇和演员赵惠元恋爱7年后将於11月举行婚礼，两人通过2018年的周末剧《我唯一的守护者》结缘后发展爲恋人，在2023年6月承认恋爱。



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