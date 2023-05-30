人面兽心！培养顶级爱豆的艺高教师10年间利用权力和地位性骚扰数名女学生，学生敢怒不敢言

一直都说教师是高尚的职业，却没想到有人披著教师的外皮，私下做著卑劣的勾当。

事情发生在韩国知名艺术高中，该学校培养出隶属於BXX、TXXXX、NXXXXXXX、IXXX等顶级爱豆团的成员，最近MZ世代人气最火爆的某爱豆团出身的男演员也来自该学校，这里被称作「爱豆士官学校」，可以说是无数怀抱爱豆梦想的青少年们最梦寐以求的地方。 然而该所学校的一位教师却将魔爪伸向了10多岁的女学生，利用自己的地位和权利对他们实施了性犯罪。 据韩媒《体育京乡》独家报导称，上月被指为性犯罪加害者后自杀的某著名艺术高中系主任A某 ，强奸的学生不止一两人，且罪行至少持续了10年以上，据调查除已知的学生外，确认的受害女学生多达5人。 消息一出，震惊坊间。

已经从该学校毕业，现在是一名音乐剧演员的B某曝光了自己18岁时在A某家中被性骚扰的事实，B某在位於学校附近的A某练习室里接受私人授课直至淩晨，接著就去了A某家中，在那里A某给B某喝酒、 并亲吻了她，「我妈妈经常去谘询老师，非常信任他，公演之前他说让我好好休息，还亲自给我妈打电话徵得了我妈的同意，却没想到他会给我倒酒，突然对我说『我对你不是师生感情，而是把你当作女人』，还亲了我，被我拒绝之后他就很强势地对待我，触碰我的身体...... 他有权利分配我们在作品中的角色，为了毕业以及大学入学，我只能忍气吞声...... 」



另一位受害人C某也爆料的自己的遭遇，A某假称要准备演出让C某去日本帮忙，之后对C某实施了性暴力，「 他说叫我去冲绳并不是因为工作，而是因为旅途太无聊，因为宿舍和市区离得很远让我非常害怕，2天之后回到韩国他给我发了一篇很长的短讯，说是因为太想我才让我去日本，让我不要多想，还说会帮我试镜。 上学期间A某经常说如果我和他年纪差不多的话一定会娶我...... 毕业之后我还听说他变得很危险，毕业生和在校生中还有人比我受到的伤害更大。」

A某让自己喜欢的女学生拥抱、亲吻他来代替打招呼。 和女学生单独在一起时，会毫不避讳地说「我爱你」，「你的腰不薄，但骨盆很宽，但没关系」等，还会评价对女生的胸部、腿部、腰部等，将此作为「工作」之一。

因为该所学校的学生毕业后通常都会从事爱豆这类工作，因此无论是在校生还是毕业生都很忌讳自己的名字被拿来与此事一并提及。 A某的恶行之所以被公之於众是因为该校一名在校生在遭到A某性暴力伤害后向校方举报，A某自杀后学校也只是通报教师死於心脏麻痹。 有在校生透露说：「虽然问题真的很严重，但最后还是不了了之。 因为想尽自己的力量提供帮助，所以接受了采访」、「听说每届至少有3~4名受害者，因为是我一直想来的学校，所以我认为查明真相才是维护学校的名誉。 」

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