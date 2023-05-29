[好片推荐]《犯罪都市3》怪物刑警马东石率全新团队、铁拳不仅下手重而且速度超快〜「真实的房间」大升级！

[无雷] 众所期待的续集电影《犯罪都市3》将於6月2日上映，马东石所饰演的马锡道刑警在2015年转调至首尔广域市的警队，率领与前两集不同的全新团队打击毒品犯罪，将再度带给大家拳拳到肉的痛快感。

《犯罪都市3》描述著2015年在夜店充斥著毒品地下交易的首尔，怪物刑警马锡道（马东石饰）来到首尔广域市，由一宗凶杀案为起点，逐渐抽丝剥茧拉出严重的毒品流通犯罪，甚至不仅韩国，就连日本黑道也参与其中。马锡道该如何将这群恶人一网打尽？



事前就已了解到本次《犯罪都市3》将升级为双反派来与马东石对抗，李浚赫也为本作品增肌20公斤，的确在镜头前看起来更有威严，甚至剧中也出现了他换衣服的场景，短暂露出了他的结实身材。他所饰演的朱承哲则是一登场就呈现了杀人不眨眼的凶狠个性，而他与日本黑道又透过毒品有著特殊的连结。



日本演员青木崇高则是在中间登场，特地来到韩国处理毒品相关事宜，他最熟悉的武器就是长长的武士刀，尤其是最终他与马东石一对一单挑的精彩戏码，马东石赤手空拳无惧被武士刀划伤，而且狂喊「全身都好痛」！仍然利用身边的些许物品打败了青木。而另一位日本演员，也是常常出现在韩国电影中的国村隼，也有精彩的特别演出。



《犯罪都市3》不可少的就是前两集都有出现的「真实的房间」，只要犯人不愿意配合说出情报的话，马东石就只好祭出「真实的房间」来了，但这次更升级，没有特别用拉门来围起，马东石一声令下「大家开始打扫真实的房间罗！」，只不过短短擦拭了镜头一秒钟，流氓马上倒地，乖乖讲出自己所知道的情报。所以本次马东石的铁拳除了重，速度变得更快，



为了再度带给大家熟悉的面孔，前两集不可或缺的线人「张夷帅」也将在片尾登场，预告即将公开的《犯罪都市4》！《犯罪都市3》将於6月2日全台正式上映。



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