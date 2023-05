韩国女团(G)I-DLE首次台北专场演唱会6/3全面启售 主办祭出实名制抵制黄牛

韩国女团(G)I-DLE日前宣布世界巡演,7/1将於台北流行音乐中心举行2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI世界巡回演唱会,演唱会门票将於6月3日中午12点全面启售!主办并决定2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI将全面实名制,以促进艺文表演票券正常流通及维护市场秩序,也呼吁粉丝们透过正当管道购票,不轻易相信网路各种谣言,避免权益受损。

(G)I-DLE相隔7个月正式回归,发行第6张迷你专辑《I feel》,阐述如何用不同的方式爱自己,强调自信与自爱的概念性主题,展现女孩们坦率、愉快的魅力,并展现与过往截然不同的音乐风貌,新作总共6首歌,成员们皆亲自参与作词、作曲,展现创作好实力。专辑小卡以扑克牌的皇后作为概念视觉,有网友眼尖发现主打歌〈Queencard〉歌词重新置中可以排列出西洋棋的形象,可见(G)I-DLE除了创作、唱跳全能,创意展现也相当令人惊艳!





而根据韩国Hanteo排行统计,新专辑《I feel》发行一周内统计销售量突破了约116万张,刷新了自身的新纪录,可见(G)I-DLE逐渐看涨的高人气。而先前抢先发表的先行曲〈Allergy〉以及主打歌〈Queencard〉 MV公布当天在Youtube平台双双突破2000万观看次数,在台湾甚至登上发烧榜第一名,特别是〈Queencard〉的MV在22日的点击量超过了6,700万次,稳坐实力女团名号。





2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI将在7/1於台北流行音乐中心登场,并於6/3全面启售。对於首次来台举办演唱会,(G)I-DLE兴奋表示「很开心也很期待能够在台北看到NEVERLAND(粉丝名),约定好了喔!」相约粉丝们7/1在台北流行音乐中心相见,期待能够看到(G)I-DLE精心准备的演出舞台。



