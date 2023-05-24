《BTS EXHIBITION : PROOF》展览将於6月登陆香港：沉浸式体验庆祝BTS出道十周年！

香港的ARMY，准备好迎接10周年了吗？

《BTS EXHIBITION : PROOF》展览早前已分别於首尔、釜山及东京举行，获得各地粉丝一致好评，韩国两站的展览门票更全部售罄！HYBE、BIGHIT MUSIC和香港主办单位ELF ASIA宣布 亦将於6月16日 (星期五) 正式开幕，相信BTS粉丝定将引颈以待！这个特别推出的展览将为参观者提供独特的沉浸式体验，让大家一同重温BTS一步一步迈向成功的各个历史时刻。

在 Instagram 查看這則貼文 ELF ASIA（@elfasia）分享的貼文

《BTS EXHIBITION : PROOF》由韩国团队用心设计打造，让参观者透过照片、影像和体验式装置等在多个房间的穿行体验中探索BTS成员的过去、现在和未来，以沉浸式的视觉之旅带领大家走向BTS的音乐世界。到场参观的观众可享有独家选购限量商品的机会，当中更包括香港场专属的纪念品，城中粉丝万勿错过！展览将於K11 MUSEA六楼举行。更多资讯请参阅 https://linktr.ee/elfasia。



关於《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》

展览日期：2023年6月16日 – 7月16日

展览地点：K11 MUSEA 6楼Kunsthalle (6F, Kunsthalle, K11 Art & Cultural Centre, K11 MUSEA)

展览时间：每节60分钟 (10:30AM – 10PM)

票价：HK$198 (星期一至四，公众假期除外) / HK$248 (星期五至日及公众假期)

公开发售日期：2023年6月2日早上10时起

公开发售平台：Trip.com

主办单位：BIGHIT MUSIC、HYBE、ELF ASIA



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻