韓國女團(G)I-DLE首次台北專場演唱會6/3全面啟售 主辦祭出實名制抵制黃牛

韓國女團(G)I-DLE日前宣佈世界巡演，7/1將於台北流行音樂中心舉行2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI世界巡迴演唱會，演唱會門票將於6月3日中午12點全面啟售！主辦並決定2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI將全面實名制，以促進藝文表演票券正常流通及維護市場秩序，也呼籲粉絲們透過正當管道購票，不輕易相信網路各種謠言，避免權益受損。

(G)I-DLE相隔7個月正式回歸，發行第6張迷你專輯《I feel》，闡述如何用不同的方式愛自己，強調自信與自愛的概念性主題，展現女孩們坦率、愉快的魅力，並展現與過往截然不同的音樂風貌，新作總共6首歌，成員們皆親自參與作詞、作曲，展現創作好實力。專輯小卡以撲克牌的皇后作為概念視覺，有網友眼尖發現主打歌〈Queencard〉歌詞重新置中可以排列出西洋棋的形象，可見(G)I-DLE除了創作、唱跳全能，創意展現也相當令人驚艷！





而根據韓國Hanteo排行統計，新專輯《I feel》發行一週內統計銷售量突破了約116萬張，刷新了自身的新紀錄，可見(G)I-DLE逐漸看漲的高人氣。而先前搶先發表的先行曲〈Allergy〉以及主打歌〈Queencard〉 MV公布當天在Youtube平台雙雙突破2000萬觀看次數，在台灣甚至登上發燒榜第一名，特別是〈Queencard〉的MV在22日的點擊量超過了6,700萬次，穩坐實力女團名號。





2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI將在7/1於台北流行音樂中心登場，並於6/3全面啟售。對於首次來台舉辦演唱會，(G)I-DLE興奮表示「很開心也很期待能夠在台北看到NEVERLAND（粉絲名），約定好了喔！」相約粉絲們7/1在台北流行音樂中心相見，期待能夠看到(G)I-DLE精心準備的演出舞台。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞