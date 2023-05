是演员金珍妮啊！BLACKPINK Jennie坎城影展听到自己名字后的反应

这次的身份不是爱豆Jennie,而是演员金珍妮。

第76届坎城影展日前隆重举行,来自全球的明星们云集此处。 当红爱豆团BLACKPINK成员Jennie跟随HBO电视剧《The Idol》一起前往参展。



《The Idol》 试映会结束之后出演演员们被一一介绍,Jennie也被喊到,这次亮相不再是以爱豆身份,而是演员,听到自己名字的Jennie展现了与平日在舞台上完全不同的态度,爱豆舞台上的她是霸气小公主,而此时则是影视剧新人,她露出腼腆的笑容,低头致谢,周围的人送上了热烈的掌声和欢呼声 。



