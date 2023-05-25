是演员金珍妮啊！BLACKPINK Jennie坎城影展听到自己名字后的反应

这次的身份不是爱豆Jennie，而是演员金珍妮。

第76届坎城影展日前隆重举行，来自全球的明星们云集此处。 当红爱豆团BLACKPINK成员Jennie跟随HBO电视剧《The Idol》一起前往参展。



《The Idol》 试映会结束之后出演演员们被一一介绍，Jennie也被喊到，这次亮相不再是以爱豆身份，而是演员，听到自己名字的Jennie展现了与平日在舞台上完全不同的态度，爱豆舞台上的她是霸气小公主，而此时则是影视剧新人，她露出腼腆的笑容，低头致谢，周围的人送上了热烈的掌声和欢呼声 。



let it be known i was there for her pic.twitter.com/51mIZSuely — iana murray (@ianamurray) May 22, 2023

《The Idol》是以流行爱豆为题材的系列作品，由歌手The weekend和HBO导演Sam Levinson共同参与制作，该作品的出演阵容十分豪华，由The Weekend、Lily-Rose Depp、Troye sivan等主演，Jennie饰演主人公的伴舞者。

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