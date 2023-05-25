是演員金珍妮啊！BLACKPINK Jennie坎城影展聽到自己名字後的反應

這次的身份不是愛豆Jennie，而是演員金珍妮。

第76屆坎城影展日前隆重舉行，來自全球的明星們雲集此處。 當紅愛豆團BLACKPINK成員Jennie跟隨HBO電視劇《The Idol》一起前往參展。



《The Idol》 試映會結束之後出演演員們被一一介紹，Jennie也被喊到，這次亮相不再是以愛豆身份，而是演員，聽到自己名字的Jennie展現了與平日在舞台上完全不同的態度，愛豆舞台上的她是霸氣小公主，而此時則是影視劇新人，她露出靦腆的笑容，低頭致謝，周圍的人送上了熱烈的掌聲和歡呼聲 。



let it be known i was there for her pic.twitter.com/51mIZSuely — iana murray (@ianamurray) May 22, 2023

《The Idol》是以流行愛豆為題材的系列作品，由歌手The weekend和HBO導演Sam Levinson共同參與製作，該作品的出演陣容十分豪華，由The Weekend、Lily-Rose Depp、Troye sivan等主演，Jennie飾演主人公的伴舞者。

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