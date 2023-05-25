影帝跌下神坛！刘亚仁出庭应讯，白发+面容憔悴，还被群众扔瓶子

刘亚仁因涉嫌吸毒於5月24日到庭应讯，法院於当天晚些时候做出不予批捕的决定。

首尔警察厅毒品犯罪侦查队19日以涉嫌违反《毒品类管理法》等罪名申请批捕刘亚仁。 警方怀疑刘亚仁吸食或注射异丙酚（俗称牛奶针）、大麻、古柯硷、K他命、唑吡坦（zolpidem）五种毒品，认为他从2020年起经常吸毒罪行重大，并且有多名共犯现滞留在国外，可能会销毁证据。 24日，刘亚仁到庭接受逮捕必要性审查，法院最终做出不予批捕的决定。 刘亚仁从法院出来时已经是晚间11时半左右，他面向媒体表示：「说我要销毁证据，这完全不是事实，我已经老实交代了能说的一切。」

重新现身的刘亚仁不再如事发前那般神采奕奕，被媒体镜头捕捉到多根白发，憔悴了不少。 而当他回答完媒体的问题转身走向车时，有围观的群众朝他扔瓶子，被瓶子砸到腿的刘亚仁被吓了一跳，紧张地回头观望。





시민이 던진 커피 페트병 맞고 신경질내는 유아인...누가 똥냐 아니랄까봐 기갈부리는것봐 pic.twitter.com/ae8jzQ0eDo — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) May 25, 2023

시민이 던진 커피 맞고 깜짝 놀란 유아인...양복까지 젖어 https://t.co/pxX0ABD7qz — 서울신문 (@SeoulShinmun) May 25, 2023

此外，当晚播出的《JTBC NEWS ROOM》就报导了关於刘亚仁的新闻，新闻援引警方的描述称刘亚仁隐瞒了真实的家庭住址，而警方从最新确认的住址中搜出了毒品的痕迹。



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