周六、周日有李栋旭，周一、周二有金东旭！tvN宣传片令网友大笑：「超魔性XD」

今晚，想要来点「동욱」…

由李栋旭等主演的《九尾狐传1938》目前播至第6集，而金东旭等主演的《有益的诈欺》将於下周一（29日）首播。两位同是名为「동욱」的演员，tvN官方为此剪辑一段宣传影片，引发话题。

토일에는 이동욱 월화에는 김동욱

이동욱 김동욱

동욱동욱동욱동욱동욱동욱동욱동욱

토일월화 동욱동욱#동욱유니버스 pic.twitter.com/a6qRB5b5Sl — 정우야 (@Slave_of_dramas) May 24, 2023

周六、周日是李栋旭，周一、周二是金东旭。李东旭、金东旭，栋旭、栋旭，东旭、东旭。栋旭、栋旭、栋旭，东旭、东旭、东旭…影片开头走一个帅气风，之后却逐渐「失控」，加上旁白不断重覆「동욱」两字，脑子里真的充斥著栋旭/东旭，想忘也忘不掉！

《九尾狐传1938》（共12集）为2020年播出的《九尾狐传》续作，描述千年九尾狐李砚本与爱人有个幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的奇幻动作剧。由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀等主演。

▲现代的九尾狐和1938年的九尾狐

▲九尾狐的亲情

▲九尾狐的友情

▲还有九尾狐带小孩（这里超可爱> <）

《有利的诈欺》则描述无法感同身受的诈骗犯李露芽（千玗嬉 饰），和过度感同身受的律师韩武英（金东旭 饰），两个完全不同的人向绝对的恶展开刺激的共助复仇剧。

▲「我们是什么关系？」、「相爱的关系」、「你说什么？」开口即谎言，伸手即行窃。无法阻止的话…就一起骗人？太好奇故事会如何发展了！

▲另外，在《有利的诈欺》播出期间，金东旭另一部作品KBS 2TV《偶然遇见的你》也在周一、周二晚间播出，造成「金东旭的多重宇宙」。

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