aespa Winter法国机场遇男粉丝比「国际手势」！男粉：已向她解释了含义，我超开心

aespa成员Winter看到国外粉丝的这个动作后吓一跳。

22日为出席第76届坎城影展aespa经由仁川机场飞往法国,经过长时间的飞行之后成员们最终抵达了法国尼斯机场,众人一下飞机就遇到了前来接机的热情粉丝们,虽然几人都很疲惫,但却一直打起精神和粉丝们打招呼、签名等,展现了敬业态度。 只是其中一名男粉丝的举动震惊了周围的人,只见他想要给Winter看自己中指上的纹身,为了展现中指,弯曲了其他几根手指,看起来就像在竖中指骂人一样。 根据在场的粉丝透露,大家都不知道这名男粉为何会出现此类动作。



WINTER was seen giving autographs to French MYs when aespa arrived in NCE Airport in Nice, France! #aespa #에스파 #エスパ @aespa_official pic.twitter.com/GHDRwyIJmR

相关画面很快就在网路上传播开来,也引起了不少aespa粉丝的关注,有粉丝表示:「虽然他可能不是故意的,但谁会以这种方式给别人看中指。」

很快当事男粉丝在网上做出了解释,称:「我只是想给Winter看我的刺青,她们一开始确实被吓到了,但看到(刺青)之后都笑了...... 我向Winter解释了刺青的意义,她也懂了,我好开心。」 男粉丝的中指上刺了雪花的图案,与Winter的名字呼应。 看到男粉丝的解释之后,依旧有不少粉丝留言,表示:「那也应该小心一点」、「aespa成员太善良了」等。



GUYS I topo a picture with Winter OMG I explained the whole tattoo situation and they laughed about it they understood that I was showing the tattoo not showing them the middle finger !! I’m so happy

—

aespa Cannes festival pic.twitter.com/AkGbttJMTY