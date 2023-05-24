aespa Winter法國機場遇男粉絲比「國際手勢」！男粉：已向她解釋了含義，我超開心

aespa成員Winter看到國外粉絲的這個動作後嚇一跳。

22日為出席第76屆坎城影展aespa經由仁川機場飛往法國，經過長時間的飛行之後成員們最終抵達了法國尼斯機場，眾人一下飛機就遇到了前來接機的熱情粉絲們，雖然幾人都很疲憊，但卻一直打起精神和粉絲們打招呼、簽名等，展現了敬業態度。 只是其中一名男粉絲的舉動震驚了周圍的人，只見他想要給Winter看自己中指上的紋身，為了展現中指，彎曲了其他幾根手指，看起來就像在豎中指罵人一樣。 根據在場的粉絲透露，大家都不知道這名男粉為何會出現此類動作。



相關畫面很快就在網路上傳播開來，也引起了不少aespa粉絲的關注，有粉絲表示：「雖然他可能不是故意的，但誰會以這種方式給別人看中指。」

很快當事男粉絲在網上做出了解釋，稱：「我只是想給Winter看我的刺青，她們一開始確實被嚇到了，但看到（刺青）之後都笑了...... 我向Winter解釋了刺青的意義，她也懂了，我好開心。」 男粉絲的中指上刺了雪花的圖案，與Winter的名字呼應。 看到男粉絲的解釋之後，依舊有不少粉絲留言，表示：「那也應該小心一點」、「aespa成員太善良了」等。



GUYS I topo a picture with Winter OMG I explained the whole tattoo situation and they laughed about it they understood that I was showing the tattoo not showing them the middle finger !! I’m so happy

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aespa Cannes festival pic.twitter.com/AkGbttJMTY — filipe (@filipejvm09) May 23, 2023

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