李泳知自损式夸aespa Karina太好看被吐槽「这种韩国文化真幻灭」！

Rapper李泳知就自贬式称赞aespa Karina颜值一事做出回应。

最近李泳知个人YouTube节目《虽然没准备什么菜》新一集开播，邀请了aespa成员Karina担任嘉宾，这一期节目人气相当高，但李泳知在其中的发言令不少网友不舒服。

节目中李泳知看到Karina之后大赞「我也不想靠他人的外貌来做一整期节目，但你太美了」、「不是因为想要夸你才说，而是你真的很美」、「和我交往吧」、「柳智敏是我的女人」、「头也太小了吧」、「可以不用照镜子」等，一轮又一轮的「彩虹屁」逗得在场的录制节目组都笑不停。





之前BLACKPINK Jisoo、IVE安俞真、LE SSERAFIM金采源等女团成员做客时李泳知也大为赞美她们的美貌，获得对方粉丝们的一致好评，尤其是自损式过低评价自己的容貌去夸赞对方的颜值也曾逗得嘉宾们大笑不已，李泳知还一度被评价是「体贴型」主持人，引发观众了不少的共鸣。

但本期Karina篇播出之后，李泳知搞笑式的彩虹屁引来了部份网友的不满和担忧，他们上网留言称：「刚刚在看《虽没菜》，但感觉李泳知过於拉踩自己的外貌去称赞对方，让我看得很不舒服所以关掉了... 这种韩国文化真的让人很幻灭」、「其实我也是很喜欢听人家夸我好看，虽然不会觉得称赞外貌有什么不对，但过度贬低自己以称赞对方的文化是不对的，明明可以单纯称赞对方就好，应该没理由把自己放在不如对方的位置上吧...」、「夸头小、外貌、身材的韩国文化真的让人太幻灭了」等。



이거대체왜 싸불먹지

나도 외모칭찬 듣기 좋아하는 사람이고 외모칭찬 자체가 옳지 않다는 생각은 안하는데 그거랑 별개로... 본인을 지나치게 낮추고 비교하며 칭찬하는 문화는 잘못됐다고 느낌

그냥 상대방 칭찬만 하면 되는데 자신을 상대에 비해 못난 사람으로 포지셔닝할 이유가 없잖음... https://t.co/0qBZLMfkaR — LUSH (@thelastbrownham) May 20, 2023

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그냥 상대방 칭찬만 하면 되는데 자신을 상대에 비해 못난 사람으로 포지셔닝할 이유가 없잖음... https://t.co/0qBZLMfkaR — LUSH (@thelastbrownham) May 20, 2023

网路上质疑声越来越多，李泳知也迅速回应，在公开声明中表示：「我在《虽没菜》中唯一的目的就是制作出我喜欢的人的最爱影片，或制作出能提供我喜欢上某个人的契机的影片。」 李泳知的回应获得了很多网友和粉丝的支持，众人留言称：「难道夸人漂亮也是错的吗」、「你要是觉得不舒服就不要看啊」、「Karina确实好看到不像话，这才是问题啊」、「嘉宾都没说什么，网友管太宽了吧」、「李泳知只是说出了自己的感受而已」等。

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