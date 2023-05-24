EXO伯贤帮粉丝们团购袜子被指「利用粉丝挣钱」发声明解释！网友：看完声明更想买了

EXO伯贤对「团购袜子」一事做出声明。

事情的起因源自本月14日，有粉丝对伯贤经常穿的白袜子很感兴趣，想要知道是什么品牌，当时伯贤表示：「我都买了100双了居然对它一无所知，不过确实很耐穿。 」随后这件事情就在粉丝之间引发关注，大家纷纷表示想要团购，这件事情传到了伯贤的耳朵里，他也开始关注此事，表态「为了让爱丽们能够便宜买到，要不要试试看（团购）」，并陆陆续续在网上留言表示：「真的好想去问商家，哈哈哈哈，团购到底要怎么做？ 你好，我是EXO伯贤，我想和EXO粉丝爱丽们一起团购袜子，能不能打折？」 、「怎么会有艺人弄袜子团购，哈哈哈哈，我们真的太搞笑了，可是好想试试看啊，就想让爱丽们买到便宜的东西，不管是什么」、「我会去问到底是什么牌子」、「真的会去问，只要商家同意就行」等，表现出了对团购的热情。 当有粉丝调侃「哪怕是5万块我也会买」时，伯贤直接表示不行，「绝对不可以，一定要便宜才可以买，我们爱丽要花少少的钱就可以幸福才行」，广大爱丽也在迫切等待团购成功。



백현이 흰양말의 비법 : 더러워질때마다 새로 산다



넘 깨큥이스러워서 울어ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/RYpJLBQoph — 말랑 (@bhforever56) July 23, 2019

就在此时网路上传出负面的声音，有人质疑伯贤在利用粉丝挣钱，对此伯贤正面回应：「我并没有要利用爱丽挣钱的意思，团购袜子也是突然提到的话题，当时只是想让爱丽们以便宜的价格买到我喜欢的袜子，老实说我也预感到会有负面的视线，这也没关系，只要爱丽因为我买到便宜的袜子就行了。 还有我也告诉袜子公司我不需要拿钱，反而要求他们打折，我只是喜欢和爱丽们一起玩而已，这是我觉得最幸福的瞬间，也是我用心去笑的瞬间，不想要因为某些人的想法被误解。 如果看起来太像销售者，那不好意思了，可是我又不能每天开演唱会或者线下见面啊，所以想用其他的方式回馈大家。 我也不想写那么长的解释（？ ），只是不喜欢让爱丽们受伤。」



#큥이버블 #백현버블

백현이가 한 말 너무 속상함 내가 다 눈물 나오겠음 진짜 절대 그렇게 안 봤는데... 오히려 우리가 돈 너무 많이 쓸까 걱정하고 돈 많이 쓰는 거 안 된다고 하고 누구보다 의견도 많이 내 주고 우리 의견도 많이 반영해 주는데... 해명 아닌 해명을 한다는 게 속상함 사랑해!!!! pic.twitter.com/Imrwe4lcFo — 해피 (@adffthe) May 22, 2023

伯贤的声明也获得了广大网友和粉丝的支持，theqoo上相关帖子的留言已经破千条，大家纷纷留言表示：「我还在等袜子团购啊，一定要成功」、「怎么会有人会觉得EXO要靠组织团购袜子去挣钱呢？」 、「我是其他团的粉丝，但这次也在等团购，哈哈哈」、「笑死我了，说他靠卖袜子挣钱」、「看完他的声明后我反而更想去买袜子了」、「哈哈哈哈，说他开团赚钱的人，破袜子能赚几个钱？」 等。

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