EXO伯贤帮粉丝们团购袜子被指「利用粉丝挣钱」发声明解释！网友：看完声明更想买了
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EXO伯贤帮粉丝们团购袜子被指「利用粉丝挣钱」发声明解释！网友：看完声明更想买了

明星   2023年5月24日   星期三10:30   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

EXO伯贤对「团购袜子」一事做出声明。

事情的起因源自本月14日，有粉丝对伯贤经常穿的白袜子很感兴趣，想要知道是什么品牌，当时伯贤表示：「我都买了100双了居然对它一无所知，不过确实很耐穿。 」随后这件事情就在粉丝之间引发关注，大家纷纷表示想要团购，这件事情传到了伯贤的耳朵里，他也开始关注此事，表态「为了让爱丽们能够便宜买到，要不要试试看（团购）」，并陆陆续续在网上留言表示：「真的好想去问商家，哈哈哈哈，团购到底要怎么做？ 你好，我是EXO伯贤，我想和EXO粉丝爱丽们一起团购袜子，能不能打折？」 、「怎么会有艺人弄袜子团购，哈哈哈哈，我们真的太搞笑了，可是好想试试看啊，就想让爱丽们买到便宜的东西，不管是什么」、「我会去问到底是什么牌子」、「真的会去问，只要商家同意就行」等，表现出了对团购的热情。 当有粉丝调侃「哪怕是5万块我也会买」时，伯贤直接表示不行，「绝对不可以，一定要便宜才可以买，我们爱丽要花少少的钱就可以幸福才行」，广大爱丽也在迫切等待团购成功。

就在此时网路上传出负面的声音，有人质疑伯贤在利用粉丝挣钱，对此伯贤正面回应：「我并没有要利用爱丽挣钱的意思，团购袜子也是突然提到的话题，当时只是想让爱丽们以便宜的价格买到我喜欢的袜子，老实说我也预感到会有负面的视线，这也没关系，只要爱丽因为我买到便宜的袜子就行了。 还有我也告诉袜子公司我不需要拿钱，反而要求他们打折，我只是喜欢和爱丽们一起玩而已，这是我觉得最幸福的瞬间，也是我用心去笑的瞬间，不想要因为某些人的想法被误解。 如果看起来太像销售者，那不好意思了，可是我又不能每天开演唱会或者线下见面啊，所以想用其他的方式回馈大家。 我也不想写那么长的解释（？ ），只是不喜欢让爱丽们受伤。」

伯贤的声明也获得了广大网友和粉丝的支持，theqoo上相关帖子的留言已经破千条，大家纷纷留言表示：「我还在等袜子团购啊，一定要成功」、「怎么会有人会觉得EXO要靠组织团购袜子去挣钱呢？」 、「我是其他团的粉丝，但这次也在等团购，哈哈哈」、「笑死我了，说他靠卖袜子挣钱」、「看完他的声明后我反而更想去买袜子了」、「哈哈哈哈，说他开团赚钱的人，破袜子能赚几个钱？」 等。

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