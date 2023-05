全能偶像金宇硕首度来台粉丝福利大放送 5月28日开抢

全能偶像金宇硕7月9日将首度来台在 TICC 台北国际会议中心举办 「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 IN TAIPEI : [THE SIREN] 」,活动门票将於2023年5月28日中午12点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖,活动票价为NT$5600 / NT$ 4600 / NT$3600。凡购票者都将可拿到限定小卡,A 区NT$5600 可获得近距离击掌会、获得 VIP 独家小卡、更有机会抽到面对面签名会(50名)、合照(十人一组)、签名海报等,其他区域也有机会抽到合照(十人一组)、签名海报等。

金宇硕对於将首度来台表示很期待,想品尝台湾美食,但最开心的是能亲自来台见 Nia,和粉丝表达感谢,带来精心准备的表演,Nia 务必把握首度来台可近距离接触的机会。





【KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 IN TAIPEI : [THE SIREN] 】

活动日期 ⎪ 2023年07月09日(日)

演出时间 ⎪ 18:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点 ⎪ TICC 台北国际会议中心(台北市信义区信义路五段1号)

购票方式 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

购票网站 ⎪ https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37802

票价 ⎪ NT$5600 / NT$4600 / NT$3600

主办单位 | O.N worldwide 오엔기획

协办单位 | HALO Company Limited

执行单位 | 希林国际 Chillin International

