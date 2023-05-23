全能偶像金宇碩首度來台粉絲福利大放送 5月28日開搶

全能偶像金宇碩7月9日將首度來台在 TICC 台北國際會議中心舉辦 「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 IN TAIPEI : [THE SIREN] 」，活動門票將於2023年5月28日中午12點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，活動票價為NT$5600 / NT$ 4600 / NT$3600。凡購票者都將可拿到限定小卡，A 區NT$5600 可獲得近距離擊掌會、獲得 VIP 獨家小卡、更有機會抽到面對面簽名會（50名）、合照（十人一組）、簽名海報等，其他區域也有機會抽到合照（十人一組）、簽名海報等。

金宇碩對於將首度來台表示很期待，想品嚐台灣美食，但最開心的是能親自來台見 Nia，和粉絲表達感謝，帶來精心準備的表演，Nia 務必把握首度來台可近距離接觸的機會。





【KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 IN TAIPEI : [THE SIREN] 】

活動日期 ⎪ 2023年07月09日（日）

演出時間 ⎪ 18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點 ⎪ TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

購票方式 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

購票網站 ⎪ https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37802

票價 ⎪ NT$5600 / NT$4600 / NT$3600

主辦單位 ｜ O.N worldwide 오엔기획

協辦單位 ｜ HALO Company Limited

執行單位 ｜ 希林國際 Chillin International

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