「找回失去的幸福」《唱跳歌手流浪团》姐姐们的华丽回归！李孝利、严正化、金元萱重现元祖威严

tvN最新综艺节目《唱跳歌手流浪团》即将於25日首播，这些将站上舞台当作人生最幸福的事情的姐姐们，金元萱、严正化、李孝利、BoA以及华莎五人将寻回往日的热情。5月23日也举办了制作发表会，

《唱跳歌手流浪团》找来了韩国最顶尖的女性艺人包含金元萱、严正化、李孝利、BoA以及华莎，在全国进行巡回演出，走进人们的日常生活，与各地的粉丝们面对面，一同享受这个全国巡回演唱会的节目。在全国各地流浪演出的她们，将以不同主题展开五位成员的个人舞台，呈现她们以往脍炙人口的歌曲，预告传奇回归。



其实《唱跳歌手流浪团》这个节目概念是由李孝利在拍摄《首尔Check in》的时候提出的，从参与2021年的《MAMA》后到节目实际制作，耗时了一年多的时间，金泰浩PD也表示，五位成员都非常积极参与舞蹈与拍摄作业，因此最令人担心的是体力与状态问题，因为五位成员也都有各自原本的工作在进行，还参与《唱跳歌手流浪团》，不仅原音重现还得加入新的编曲与呈现方式，相当值得一看。





集结了金元萱、严正化、李孝利、BoA以及华莎这五位广受大家喜爱的唱跳歌手，本身已经是相当罕见的组合，金元萱与严正化更是对於能够站上舞台就感到相当荣幸与感动，当然同时也存在著压力，金元萱、严正化、李孝利毕竟与正在活动中的华莎与BoA不同，必须适应新的编舞，李孝利更作为提出此概念的创始人，有种责任感，也担心姊妹们觉得这事情是白忙一场，严正化则表示当作「最后一次登上舞台」一般的努力，华莎也认为自己正在对舞台快要失去兴趣时遇上了《唱跳歌手流浪团》，重新找回热情。



成员们更透露自己所录制的这些舞台，除了前所未有以外，更让他们觉得「以后还有这样的舞台吗」，心中难以置信，也让观众们更加期待节目内容。BoA也强调《唱跳歌手流浪团》是老少咸宜，适合阖家观赏的综艺节目，金元萱也表示不同时代的女歌手们也都有著各自的SOLO特色，拥有不同音乐风格的五人，齐聚一堂的演出，想必就是本节目的最大亮点。《唱跳歌手流浪团》将於5月25日晚间10点30分首播。





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