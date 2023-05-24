徐康俊退伍已收到100多部剧本的邀约，大家想看他演：爱情戏VS反派男！

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又一位韩剧男神完成当兵的国民义务，演员徐康俊於今年的5月22日正式退伍，前阵子休假期间，他与足球选手金英光的合照，因维持了很优质的整体状态而引发网友们热议。

【原报导&影片】



2021年11月入伍时，徐康俊提到当自己服完兵役后就是30岁了（1993年10月12日生，今年过完生日就是实岁30），认为自己可以展现更多面貌给大家看。韩国媒体也在他退伍当天，报导了关於他退伍后相关人士透露，目前已经接到了100多部剧本的提案邀请，收到了许多来自业界的Love Call（盛情邀约）。（上一回被报导出这类型新闻的退伍男，印象中是2PM李俊昊）



与此同时，网友们也相当好奇他会接下什么样类型的作品，由於徐康俊在浪漫爱情剧的形象也是相当迷人，电眼和微笑更是他的一大招牌，所以有许多人喊话希望能看到他接演爱情剧，一展他的浪漫天赋；也有人提到动作剧或奇幻类型，甚至是干脆接演一个恶角大反派，展现出更加不同的面貌给大众，也会令人相当期待。



不晓得大家更想看到他退伍后的第一部作品，是什么样的题材或人设呢？



▼最后给大家回顾一下，当兵前最后一部作品《迷网追凶》时，脸蛋天才徐康俊的手工艺专访：



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