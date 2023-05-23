金泰梨网徵字幕组被全网骂翻，要求「才能捐赠」！韩网友：你在招丫鬟吗

金泰梨募集为她YouTube影片做外文字幕一事引爆争议，惹得全网粉丝狂骂。

日前金泰梨通过官方IG上发布了一条募集长文，文中她写道：「看了YouTube里的留言有许多其他国家的粉丝，我就思考有什么方法能够让所以人看到母语字幕，於是就想到了这个方法。 应该有很多认为『泰梨的字幕制作速度让人太难受了』、『换我来翻译的话很快就能做好』的隐藏翻译高手存在吧？ 所以我想募集能够为YouTube影片翻译外文字幕的人，这个项目为『才能捐赠』（指发挥自己的才能去多有益於他人的公益活动等，不收取任何费用），如果有的话可以先填表，我们会再联络您。」 一同公开的申请表包含了「擅长哪种外语」、「想要翻译哪种外语」、「翻译速度」等多个问题。



김태리 존나 깬다 자기 유튜브 영상 번역 구하는데 대놓고 재능기부로 이뤄진다고 연락달라고함ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ진심 연예인들 이럴때마다 개정떨어져 pic.twitter.com/SyNxX7Aahw — 먜 (@myae_i) May 22, 2023

去年5月金泰梨开通了YouTube频道，目前已经上传了4篇VLOG影片，短短4则影片又为她圈了不少粉丝。 时隔一年金泰梨所属经纪公司预告她即将公开新VLOG，再一次吸引了网友的关注。 然而金泰梨却打算让粉丝们免费替她翻译字幕，这一点引起了无数粉丝和网友强烈的不满，大家纷纷上网讨伐：「这不是捐赠才能，而是榨取劳动力」、「那你先捐赠才能啊，拍影视剧一定不要拿片酬」、「出道时是个有想法很聪明的感觉，现在红了就开始飘了吗，还让人家免费劳动，做梦」、「 对她的滤镜全碎了，老大不小的人了为什么这么说话」、「这简直就是明目张胆地在招丫鬟，开开心心去帮她翻译的粉丝真可怜，哈哈哈哈哈，利用粉丝之心，别这么舍不得花钱」等。



随著事情的迅速发酵，募集免费字幕翻译组的原贴已经被删除，同时金泰梨所属经纪公司MMM也紧急发布声明向粉丝和网友道歉，文中表示：「 YouTube上的所有影片不包含任何能够创造收益的内容，也并没有利用他人的心去创造收益的想法，从金泰梨开通YouTube开始到现在进行的英文字幕等，完全都是为了粉丝们，想要募集更多的外文字幕翻译也是为了让更多海外粉丝能够看到YouTube影片，却因为我们失误让大家感到不便，是我们的不对 ......」



然而广大粉丝和网友并没有因为金泰梨和经纪公司的道歉而释怀，反而又一次掀起热议，网友们留言称：「道歉信都写得那么垃圾，招奴隶的时候那么开心地自己发帖，道歉的时候就躲在后面」、「没收益就可以榨取他人劳动力吗？？ 又不是公益频道，是你私人的宣传频道啊」、「你是觉得向粉丝分享自己的生活就是在做公益吗」、「真可笑，youtube不能创造收益的话，youtube员工都在免费打工吗」、「这是什么脑回路，因为我自己是无偿劳动，所以你们也必须是无偿劳动，金泰梨和经纪公司脑子都有病吧」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻