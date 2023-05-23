女神争夺战！宋慧乔好友晒合影「挑衅」不在场的韩韶禧：她是我的！韩韶禧画图：不会放过你

欧尼，不管怎么样，你都是我的！！！！

韩韶禧太羡慕宋慧乔的好友们了。 模特儿申贤芝（音译）在个人SNS上更新了新照，po出了与宋慧乔、朴孝珠和崔嬉序等人的合影，并附言写道：「是我的」，同时还特意@了女演员韩韶禧。不仅如此她还在宋慧乔IG里留言，又一次强调「是我的」（笑）！



「是我的」这句话其实是韩韶禧的招牌用语，她是宋慧乔的超级迷妹，数次在IG上表达对欧尼兼前辈浓浓的爱意，每次都会留言「你是我的」，大胆诙谐的口气逗得网友们哈哈大笑。 早前传出两人要合作新剧《自白的代价》，但前不久韩媒报导称因制作组存在分歧，经过长时间协商仍无法达成一致，最终两位女神的合作告吹。 韩韶禧透露自己是通过新闻报导才知道这件事情，不过她本人依旧是宋慧乔的超级粉丝，再次到欧尼SNS最新发帖下宣告主权「即便如此，你还是我的。 」收到这份表白的宋慧乔也以快乐的爱心毫不掩饰表达对韩韶禧的喜爱。



看到申贤芝「挑衅」不在场的自己，韩韶禧留言：「我不会放过你的，那.... 那么你也是我的。」 同时在合影照片的空白处用蓝色抽象地画出了自己比剪刀手的线条，表示「还有我」。 看到此情此景，大量网友也是纷纷留言表示：「韩韶禧真的太可爱了」、「又多了一个美女朋友」、「韩韶禧是准备把所有美女都变成自己的吗」等。



아니 한소희 인스타에 리얼날것의 송혜교 여친짤이 올라옴

이제 그냥 아무말도 안 얹고 응원해주기로 결정했다 pic.twitter.com/3JvmHbVR7f — 95 (@loveisopentoeic) May 21, 2023

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻