2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全场爆满：亚巡尾场完美落幕！

香港TREASURE MAKERS是不是过了一个完美的周末？

韩国人气男团TREASURE於 5 月 20 日在亚洲国际博览馆Arena举行的 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG 全场爆满，为是次亚巡写下完美句号！



[#HI_TREASUREMAKER]



TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG 종료



트레저와 트레저 메이커가 함께한

소중한 7개월의 시간



마지막 콘서트까지 트레저를 보며

뜨겁게 웃어준 트레저 메이커 여러분

모두 감사합니다#TREASURE #트레저 #HELLO #2023CONCERT pic.twitter.com/1OhfomtIZL — TREASURE MAKER (@ygtreasuremaker) May 20, 2023

十位TREASURE成员在演唱会上施展浑身解数，除演唱了〈JIKJIN〉、〈HELLO〉、〈DARARI〉等大热作品外，亦有小分队的Rap演出。香港TREASURE MAKERS亦为TREASURE带来惊喜，Encore期间全场大合唱令十子十分感动。TREASURE MAKERS更准备了蛋糕为5月15日生日的成员Yoshi庆祝，同时亦庆祝是次巡演完美落幕。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻