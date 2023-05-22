2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全场爆满：亚巡尾场完美落幕！
广告

2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全场爆满：亚巡尾场完美落幕！

KPOP   2023年5月22日   星期一11:28   韩星网  

（封面图源：Twitter@ygtreasuremaker）

香港TREASURE MAKERS是不是过了一个完美的周末？

韩国人气男团TREASURE於 5 月 20 日在亚洲国际博览馆Arena举行的 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG 全场爆满，为是次亚巡写下完美句号！

十位TREASURE成员在演唱会上施展浑身解数，除演唱了〈JIKJIN〉、〈HELLO〉、〈DARARI〉等大热作品外，亦有小分队的Rap演出。香港TREASURE MAKERS亦为TREASURE带来惊喜，Encore期间全场大合唱令十子十分感动。TREASURE MAKERS更准备了蛋糕为5月15日生日的成员Yoshi庆祝，同时亦庆祝是次巡演完美落幕。
（图源：YG Entertainment提供）

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全场爆满：亚巡尾场完美落幕！
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手