李升基睽违4年来台与两千名粉丝同欢

韩国歌手李升基21日晚间在台北国际会议中心（TICC）举办亚洲巡回演唱会，以渲染力十足的《The Dreamers Dream》开场，出道多年的他以清澈温暖的嗓音展现精湛唱功，让现场2000多名粉丝听得如痴如醉。热爱唱歌的李升基笑说自己一喝酒就会唱歌，逗得粉丝大喊：「多喝一点」。

李升基先前多次以见面会的形式来台举办活动，相隔4年再度来台，这次巡回演唱会首次以「全Live Band」的形式与粉丝相见，今日在台北国际会议中心吸引两千名粉丝到场支持。开场乐团音乐奏下，李升基一身白色西装如同白马王子一般，在粉丝兴奋难掩的尖叫声中踏上台北的舞台，接连带来《Return》、《The Ordinary Man》、《Losing My Mind》等代表歌曲。学生时期便担任乐团主唱的李升基，随著音乐投入情感，从柔声到激昂完美诠释每首歌曲的意境，现场稳扎的唱功，让粉丝见证歌手李升基深厚的歌唱实力。



睽违4年来到台北，暖心的李升基以中文向现场的台粉打招呼：「好久不见，我想你们了！」，并表示虽然很久没来台北，但却一点也不感觉陌生，更向粉丝喊话「我会常来的！」并表达如有机会，也想来台演青春校园戏和演唱台湾戏剧OST。

有别以往以见面会的形式跟粉丝相见，针对这一次所筹画的巡回演唱会，李升基说：「我想找回歌手的定位，所以以演唱会的方式跟大家见面。」在与粉丝互动的Talk环节，热情的粉丝教李升基以中文念出《平凡的男人》的歌名，现场逗得大家笑声不断，宠粉的李升基更与粉丝约定下回来台北将以中文翻唱自己的歌。李升基分享这一次演唱会开场的影片，影片中的他西装笔挺并将奖杯收进包包中，象徵自己打包出道将近20年在演技、唱歌、综艺及主持领域的过去，重新出发。并透过演唱会上呈现的「春夏秋冬」主题，象徵粉丝这些年来陪伴他经历多少个季节轮替。并且这次李升基更演唱了将会收录在明年20周年专辑的新歌《그렇게 모든게》。



李升基第二套换上了全黑摇滚风的造型后，带来摇滚抒情歌《Circle》，以及一连串毫无冷场的快歌，粉丝纷纷起立同欢，全场气氛嗨到最高点，让李升基打趣的笑说这一次失算准备太少快歌。演唱会尾声，李升基在粉丝的安可声中再次出场，并带来安可曲《Because you're my woman 》与粉丝大合唱，粉丝打开手机灯让现场星光闪闪。最后福利时间让全场粉丝列队依序上台向李升基道别，替今天的演唱会画下完美的句点。



整场「2023李升基亚洲巡回演唱会台北站」（2023 LEE SEUNG GI ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI）活动，共演唱将近14首歌曲，依依不舍的李升基更在台北场加码演唱《Music Time》，让等待许久的台粉感受到更多的爱戴，更承诺明年或后年绝对会带来更精采的演唱会表演。

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