你猜对了吗！SJ始源、朱宇宰等《做没做过的事》露脸版海报来了，更多神秘姿势解锁XD

MBC全新脱口秀（Talk Show）《做没做过的事》19日发布了首张海报，今（22）日再公开多张海报，可以说「解锁」了更多奇妙拍照姿势。

《做没做过的事》主旨顾名思义是让来宾和MC李龙真、崔始源（Super Junior成员）、曹世镐、朱宇宰与柳炳宰公开「做没做过的事」，以「没做过的事」做为脱口秀关键字开启节目内容。

*先前报导：‎SJ始源终究往综艺人迈进了吗XD 与李龙真、曹世镐、朱宇宰、柳炳宰携手新节目海报很神秘！



先回顾首张海报，5名MC摆成「人体跳箱」姿势一个连著一个，全都屁股对著镜头，勉强只有最后一名看得出来是柳炳宰，大家都在猜测谁是谁。



今日官方终於公开「5个屁股」的庐山真面目！土耳其蓝裤子是朱宇宰，绿色裤子是崔始源，粉红色是李龙真，蓝色是曹世镐，黄色是柳炳宰，完全就是照身高排列。他们甚至还摆出更多姿势，完全没有顾及形象的「好好利用了屁股」，据制作单位透露，曹世镐和柳炳宰表示这正符合主题是他们从未做过的事：「一次都没摆过这样的姿势。」



《做没做过的事》6月11日起每周日於MBC首播。

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