2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全場爆滿：亞巡尾場完美落幕！
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2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全場爆滿：亞巡尾場完美落幕！

KPOP   2023年5月22日   星期一11:28   韓星網  

（封面圖源：Twitter@ygtreasuremaker）

香港TREASURE MAKERS是不是過了一個完美的週末？

韓國人氣男團TREASURE於 5 月 20 日在亞洲國際博覽館Arena舉行的 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG 全場爆滿，為是次亞巡寫下完美句號！

十位TREASURE成員在演唱會上施展渾身解數，除演唱了〈JIKJIN〉、〈HELLO〉、〈DARARI〉等大熱作品外，亦有小分隊的Rap演出。香港TREASURE MAKERS亦為TREASURE帶來驚喜，Encore期間全場大合唱令十子十分感動。TREASURE MAKERS更準備了蛋糕為5月15日生日的成員Yoshi慶祝，同時亦慶祝是次巡演完美落幕。
（圖源：YG Entertainment提供）

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