2023 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG全場爆滿：亞巡尾場完美落幕！

香港TREASURE MAKERS是不是過了一個完美的週末？

韓國人氣男團TREASURE於 5 月 20 日在亞洲國際博覽館Arena舉行的 TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG 全場爆滿，為是次亞巡寫下完美句號！



[#HI_TREASUREMAKER]



TREASURE TOUR [HELLO] IN HONG KONG 종료



트레저와 트레저 메이커가 함께한

소중한 7개월의 시간



마지막 콘서트까지 트레저를 보며

뜨겁게 웃어준 트레저 메이커 여러분

모두 감사합니다#TREASURE #트레저 #HELLO #2023CONCERT pic.twitter.com/1OhfomtIZL — TREASURE MAKER (@ygtreasuremaker) May 20, 2023

十位TREASURE成員在演唱會上施展渾身解數，除演唱了〈JIKJIN〉、〈HELLO〉、〈DARARI〉等大熱作品外，亦有小分隊的Rap演出。香港TREASURE MAKERS亦為TREASURE帶來驚喜，Encore期間全場大合唱令十子十分感動。TREASURE MAKERS更準備了蛋糕為5月15日生日的成員Yoshi慶祝，同時亦慶祝是次巡演完美落幕。



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞