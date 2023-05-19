《坏妈妈》养猪场遭逢不测，成压垮英顺最后一根稻草！强豪被送进复健中心，隐隐感到妈妈反常...（EP.7）

这集看得人好难过又好温暖，一无所知的强豪内心仍然是明亮的小太阳，深爱妈妈、给妈妈最纯粹的力量T^T

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第7集关键内容！



强豪的秘密过往

宋会长手下在强豪家找到假发和USB等物品，这才醒悟之前在网上散播友壁集团负面新闻的「女子」其实是强豪假扮！这么看来，强豪暗地里报复友壁、明面上再收友壁的钱帮忙收拾，原来一直以来对方都在他的盘算之中啊~XD

和爸爸一起洗澡

胥尽因为只能跟姥姥去女澡堂而难过、哭喊要爸爸带去男澡堂，美珠只好拜托强豪和渗识。 渗识自称会负起当爸的责任，但实际上帮小孩洗澡的主要是强豪XD只有美珠知道，胥尽是真的跟著爸爸一起去澡堂了T^T



英顺安排后事

村庄附近爆发口蹄疫，养猪场里尚健康的猪也被拉去全部扑杀，令英顺肝肠寸断。 多年来英顺努力守著丈夫用生命换来的养猪场，还打算过世后传给子孙，怎料如今自己癌症晚期、儿子瘫痪、养猪场也空荡荡，令她彻底绝望。

英顺带强豪拜祭亡夫，打算在坟前喝农药一了百了。 一无所知的强豪以为是母女首次郊游十分开心，还主动帮妈妈拧开农药瓶，开朗安慰道：我们还有一只抱回家的小猪，将来小猪生了小小猪、再生小小小猪，就可以重新经营养猪场啦！英顺顿时心软放弃了喝药。 母女回家时，猜到英顺心思的美珠立即藉口夺走药瓶，转身后也心疼得泪水涟涟。





英顺把强豪送进复健中心，回家准备上吊。 强豪隐隐感到不对劲，一个人划著轮椅偷跑回家，果然一开门就看到妈妈生命垂危！强豪大哭著立即抱住妈妈双腿，紧急时刻终於站了起来！T^T



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