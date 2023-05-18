继巴黎河畔漫步照之后防弹少年团V&BLACKPINK Jennie又有绯闻照流出：这次是脸颊BOBO啊

疑似是防弹少年团V和BLACKPINK Jennie更加劲爆的约会照曝光。

多次传出恋爱传尝的Jennie和V昨晚再被外国网友贴出牵手漫步巴黎河畔的影片，瞬间在全球粉丝之间引爆热烈关注。 相关照片、影片曝光没多久又有两人的新照流出，亲密指数爆表。 根据Twitter上公开的照片显示，疑似是Jennie和V的一对情侣坐在打开的窗户边，男生抬手替女生将头发挽在耳后，之后还亲吻了女生的脸颊，举止非常亲密。 网友曝光影片时还添加了Jennie和V的标签，但尚未有明确的证据显示照片中的就是他俩本人，双方经纪公司也未有任何回应。



Jennie和V的传出去年开始数次传出，但无论是JYP还是BIGHIT从未有过正面回应，这更让全球粉丝猜测不已。 本次bobo照公开之后也引起了网友们的热烈讨论，大家表示：「如果是真的就送上祝福」、「两人太勇敢了」、「公司为什么到现在都不回应」、「只要Jennie开心就好」、「成年人为什么不能谈恋爱」、「照片影片全是假的，为什么还有人相信」、「这么模糊，你们是怎么确定是他俩的」等。

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