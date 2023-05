继巴黎河畔漫步照之后防弹少年团V&BLACKPINK Jennie又有绯闻照流出：这次是脸颊BOBO啊

疑似是防弹少年团V和BLACKPINK Jennie更加劲爆的约会照曝光。

多次传出恋爱传尝的Jennie和V昨晚再被外国网友贴出牵手漫步巴黎河畔的影片,瞬间在全球粉丝之间引爆热烈关注。 相关照片、影片曝光没多久又有两人的新照流出,亲密指数爆表。 根据Twitter上公开的照片显示,疑似是Jennie和V的一对情侣坐在打开的窗户边,男生抬手替女生将头发挽在耳后,之后还亲吻了女生的脸颊,举止非常亲密。 网友曝光影片时还添加了Jennie和V的标签,但尚未有明确的证据显示照片中的就是他俩本人,双方经纪公司也未有任何回应。



tbh this picture are clear enough I think



WE LOVE YOU TAEHYUNG#TAEHYUNG #V #BTSV #BTS #뷔 #JENNIE #BLACKPINK #제니 pic.twitter.com/HUWU3HauFo