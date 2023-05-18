繼巴黎河畔漫步照之後防彈少年團V&BLACKPINK Jennie又有緋聞照流出：這次是臉頰BOBO啊

疑似是防彈少年團V和BLACKPINK Jennie更加勁爆的約會照曝光。

多次傳出戀愛傳嚐的Jennie和V昨晚再被外國網友貼出牽手漫步巴黎河畔的影片，瞬間在全球粉絲之間引爆熱烈關注。 相關照片、影片曝光沒多久又有兩人的新照流出，親密指數爆表。 根據Twitter上公開的照片顯示，疑似是Jennie和V的一對情侶坐在打開的窗戶邊，男生抬手替女生將頭髮挽在耳後，之後還親吻了女生的臉頰，舉止非常親密。 網友曝光影片時還添加了Jennie和V的標籤，但尚未有明確的證據顯示照片中的就是他倆本人，雙方經紀公司也未有任何回應。



Jennie和V的傳出去年開始數次傳出，但無論是JYP還是BIGHIT從未有過正面回應，這更讓全球粉絲猜測不已。 本次bobo照公開之後也引起了網友們的熱烈討論，大家表示：「如果是真的就送上祝福」、「兩人太勇敢了」、「公司為什麼到現在都不回應」、「只要Jennie開心就好」、「成年人為什麼不能談戀愛」、「照片影片全是假的，為什麼還有人相信」、「這麼模糊，你們是怎麼確定是他倆的」等。

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